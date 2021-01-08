Врач посоветовала необычный способ вернуть запахи и вкусы после COVID-19

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Переболевшим коронавирусной инфекцией людям можно попробовать восстановить свои вкусовые ощущения с помощью хвойного стоматологического ополаскивателя. Об этом заявила доктор медицинских наук Ирина Добрецова.

Хвойные ополаскиватели для рта помогают вернуть память вкусовым рецепторам у тех, кто переболел COVID. Воспользовавшись именно ядрёным ополаскивателем, вы заставите рецепторы почувствовать его. Вернётся вкус, и при этом уйдёт психосоматика, — заявила Добрецова в беседе с URA.RU.

Она подчеркнула, что нужно полоскать рот такими средствами несколько раз в день. Подобные ополаскиватели, по её словам, полезны для гигиены полости рта.

Обоняние можно вернуть, выполняя тренировки носа. Нужно нюхать одни и те же продукты в течение полутора-двух минут. При таких упражнениях ослабленное коронавирусом обоняние тренируется. Можно использовать для этого ароматические масла.

Другой точки зрения придерживается отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, использование народных средств не позволит вернуть вкусы и запахи, зато человек может легко получить травму. Вдыхание паров уксуса или спирта легко может вызвать отёк. Поэтому самым правильным будет придерживаться кортикостероидной терапии гормональными средствами, которую должен назначить врач.

Как писал NEWS.ru, отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал, что вернуть обоняние после коронавирусной инфекции можно будет, если восстановить доступ к окончаниями, которые находятся в носу. По его словам, нужно использовать сосудосуживающие препараты, регулярно орошая ими полость носа. Также подойдёт раствор с морской солью.