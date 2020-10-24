Врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса

Переболевшие коронавирусной инфекцией россияне могут вернуть обоняние, если восстановят доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу. Об этом рассказал врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев.
Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении, — отметил специалист в беседе в РБК.
Он добавил, что в восстановлении могут помочь витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток. Кроме того, по мнению Ходжаева, необходимо правильно питаться, пить воду в достаточном количестве, а также исключить никотин и алкоголь.
Ранее NEWS.ru сообщал, что доктор Комаровский назвал простой способ определить, болен ли человек коронавирусом. При этой инфекции пропадают обоняние и вкус — это первый сигнал о заражении. По словам доктора, это происходит из-за того, что вирус поражает нейроны, которые отвечают за восприятие вкуса и запахов. При этом у больных может и не быть насморка.