Лишь 13% пациентов с COVID-19 выжили после ИВЛ в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/b21bbf0e-92b8-11ea-b540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Только 13% пациентов с коронавирусом, оказавшихся на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), выжили в инфекционной больнице в Коммунарке — главной клинике для заражённых COVID-19 в Москве.

По словам главврача Дениса Проценко, средний возраст пациентов на ИВЛ составил 64 года. Самому молодому было 27, самому старшему — 94 года. Большинство тяжелобольных — мужчины.

Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17, — цитирует Проценко ТАСС.

Главврач добавил, что около 30% попали на ИВЛ, минуя другие отделения, из скорой помощи. Половину пациентов перевели при ухудшении состояния из других палат, 21% прибыли в Коммунарку из других стационаров.

По информации ТАСС, в инфекционной больнице остались 320 человек с COVID-19.

Как писал NEWS.ru, количество заражённых с начала эпидемии в Москве приблизилось к 110 тысячам, увеличившись на 5,55 тысячи за минувшие сутки. По стране коронавирусную инфекцию выявили у 209 тысячи человек.