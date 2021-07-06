Лео Бокерия предупредил об опасных для сердца последствиях COVID-19

Коронавирус даёт осложнения чаще всего на лёгкие, но лёгкие — главный поставщик кислорода в организм и их повреждение мгновенно отражается на работе сердца, предупредил президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева» Минздрава кардиохирург Лео Бокерия. Об этом пишут «Известия».

Он отметил , что многие сердечники, попадавшие в больницу с COVID-19, по сути, умирали из-за сердечно-лёгочной недостаточности.

Повреждение лёгкого — причём оно носит органический характер — очень серьёзно сказывается вообще на функциональных возможностях организма, а если там ещё есть и патология сердца, формируется сердечно-лёгочная патология нового типа, — рассказал Бокерия.

По его словам, в исследовательский центр часто попадают люди с последствиями ковида и никто не понимает, как остаточные явления вируса отразятся на здоровье при операции на открытом сердце.

Поэтому пациентов очень тщательно изучают, они проходят полное обследование. Врачи сейчас очень строго отбирают людей на операции.

Объём средств, выделяемый сегодня на финансирование здравоохранения в РФ, в частности на оказание высокоспециализированной помощи, недостаточен, заявил ранее Лео Бокерия.