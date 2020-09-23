Бокерия заявил о недостаточном финансировании медицины в России

https://static.news.ru/photo/178e3430-fe56-11ea-aede-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём средств, выделяемый сегодня на финансирование здравоохранения в РФ, в частности на оказание высокоспециализированной помощи, недостаточен, считает президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

Человек не умирает от простуды, человек умирает от инфаркта, от инсульта, от порока сердца и так далее. Эта помощь вся есть в стране, но она недостаточно развита, — цитирует ТАСС выступление учёного на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совфеда РФ по социальной политике «Нормативно-правовые и организационные инициативы по снижению смертности от ССЗ».

Врач подчеркнул, что количество операций на сердце в России с 2012 года сократился.

Совершенно очевидно, что это административное решение, причём не на высшем уровне. И поскольку мы все молчим, то такие «трюки» могут продолжаться и дальше, — резюмировал Бокерия.

Он также считает, что в РФ особое внимание нужно уделить профилактике и лечению заболеваний старческого возраста. По его словам, стоит серьёзно задуматься о гериатрической медицине, в которой существует много нерешённых проблем. Медик подчеркнул, что в России операции на открытом сердце проводятся и людям в 80 лет. Он напомнил, что в США проживает 140 тысяч человек старше 100 лет, а к 2040 году их будет полмиллиона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двум третям россиян (61%) приходилось сомневаться по поводу назначенных врачом лекарств. При этом 65% людей сталкивались с ситуацией, когда они не отмечали эффекта от назначенного препарата. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть в распоряжении NEWS.ru), который провёл в августе Центр «Социальная Механика». Исследование посвящено анализу проблем коммуникации пациентов с системой здравоохранения.