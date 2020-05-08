Великая Отечественная война (ВОВ) унесла 26,6 млн жизней советских граждан. Часть из них умерла от голода, холода и разных болезней. Отсутствие качественной медицинской помощи и недостаток врачей вызывали вспышки инфекций — брюшного и сыпного тифа, дизентерии, кори. А вот острые респираторные вирусные инфекции были редкостью в военное время, отмечают историки медицины и очевидцы. У врачей есть этому объяснение — в условиях эмоционального стресса организм человека включает мощные механизмы адаптации.

По данным историков ВОВ, самыми распространёнными болезнями среди военнослужащих и мирного населения в период войны были дизентерия, малярия, брюшной тиф. Основная масса больных в воинских частях (более 66%) приходилась на первое заболевание. Чаще всего оно становилось фатальным — антибиотики тогда были в дефиците.

Global Look Press

Несмотря на постоянные бои, холод, голод и антисанитарию, острые респираторные вирусные инфекции беспокоили минимальное количество населения. Редкостью они были даже в блокадном Ленинграде, рассказывает жительница оккупированного города, 91-летняя Тамара Грачёва.

Несмотря на лютый холод, я за всё время войны ни разу не простудилась. Не было насморка, кашля. Хотя в мирное время болела нередко. Я вообще не помню случая, чтобы кто-то из моего окружения болел. Тамара Грачёва жительница блокадного Ленинграда жительница блокадного Ленинграда

Воспоминания блокадницы подтверждают и эксперты — люди на войне заболевают простудой редко. Профессор кафедры истории медицины МГМУ им. Сеченова и медицинский историк Болеслав Лихтерман в беседе с NEWS.ru сообщил, что респираторные вирусные инфекции можно отнести к так называемым «психосоматическим» заболеваниям. То есть они напрямую связаны с текущим состоянием психики. Если у человека происходит рекордная мобилизация всех сил, ему «не до болезни».

Заболевание простудой во многом зависит от готовности заболеть. Когда человек максимально напряжён, он как бы «даёт запрет» организму на проявление болезни. Даже в психологии есть такое понятие «доминанта», когда вы сконцентрированы на чём-то одном, а на остальное не обращаете внимание. Болеслав Лихтерман Профессор кафедры истории медицины МГМУ им. Сеченова и медицинский историк Профессор кафедры истории медицины МГМУ им. Сеченова и медицинский историк

Солдаты во время ВОВ могли проводить много часов в ледяной воде, но при этом не заболевать ни простудой, ни пневмонией, подтверждает в беседе с NEWS.ru слова коллеги врач и историк медицины Виктор Тополянский. В условиях стресса организм невосприимчив ко многим вирусам и бактериям. Этот удивительный механизм до сих пор изучают, но многочисленные примеры доказывают его состоятельность.

Стресс, который люди испытывают во время войны, не имеет ничего общего с их переживаниями в мирное время. Действуют на организм они по-разному, сообщила в беседе с NEWS.ru аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. Сегодня в мире распространён так называемый психоэмоциональный стресс. Его провоцируют конфликты с окружающими, недовольство своей жизнью и личностью. Он губителен для иммунитета, провоцирует развитие респираторных заболеваний. Даже физические лишения, голод и холод не оказывают столь негативного воздействия на человека.

Во время войны люди испытывают просто «эмоциональный стресс». Он связан лишь с неблагоприятными внешними факторами, но не с собственными переживаниями. Такой стресс, напротив, «подстёгивает иммунитет», заставляя бороться с недугами. Также, по мнению врача, интенсивные физические нагрузки, которыми подвергаются бойцы, способствуют укреплению иммунитета.

Ещё одна причина, почему люди во время войны не подвержены респираторным вирусным инфекциям, состоит в том, что их «вытесняют» более серьёзные недуги — сепсис, тяжёлые бактериальные инфекции, сообщила Аплетаева.

Во время сильного стресса у человека происходит выброс гормона кортизола. Он вырабатывается надпочечниками. Вещество необходимо для улучшения мозговой деятельности человека, поддержки его нервной системы и стимулирования работы сердца.

При определенных условиях гормон стресса может стать своеобразной защитой от инфекционных агентов. Информацию об этом опубликовала в Саратовском научно-медицинском журнале профессор кафедры инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии Саратовского ГМУ имени В.И.Разумовского Татьяна Малюгина. Она сообщила, что кортизол подавляет воспалительную реакцию и провоцирует высвобождение цитокинов (белки, производимые иммунными клетками).

У пациентов с нейроинфекциями с низким содержанием в крови «гормона стресса» в острый период чаще отмечались критические состояния, отягощённые судорожным синдромом, — такой пример приводится в научной работе. Также в исследовании сообщается, что низкий уровень кортизола провоцирует возникновение бактериальных бронхитов и пневмоний.