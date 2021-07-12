Диетолог рассказала, кому не стоит есть белый рис

Людям с инсулинорезистентностью, диабетом или лишним весом не стоит злоупотреблять белым рисом, так как он обладает достаточно высоким гликемическим индексом, пояснила диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что через некоторое время после поедания риса человек может почувствовать усталость, пишет «Москва 24».

Рис имеет достаточно высокий гликемический индекс, он повышает уровень глюкозы в крови. Через некоторое время после его употребления происходит провал, то есть человек чувствует усталость. Людям, у которых не очень хорошее взаимодействие с углеводами, это прежде всего те, у кого есть лишний вес, инсулинорезистентность, то есть преддиабетическое состояние, диабет, не нужно увлекаться белым рисом, — подчеркнула Соломатина.

Любителям белого риса она порекомендовала употреблять его в холодном виде: например, добавлять в салаты. По словам Соломатиной, в таком случае крахмал в рисе становится резистентным и не так быстро повышает уровень сахара в крови. Вместе с этим она отметила, что бурый рис содержит в себе больше полезных веществ, чем белый. Так, например, в оболочке бурого риса содержится больше клетчатки, витаминов, в частности витамина B, микро- и макроэлементов, резюмировала диетолог.

Ранее диетолог Юлия Чехонина рассказала, что наибольшее количество полезных веществ содержится в нешлифованном рисе, например в буром, красном или чёрном диком. По её словам, в таком рисе содержатся селен, витамины группы В и другие полезные микроэлементы.