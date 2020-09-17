Диетолог объяснила, как приучить ребёнка к здоровой пище

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Врач-диетолог Людмила Денисенко дала рекомендации, как приучить ребёнка к здоровому питанию.

Всё идёт из детства, в том числе и пищевые привычки. <...> И даже если дети большую часть дня проводят в дошкольных или школьных учреждениях, вы просто обязаны не только контролировать, что и как они едят, но и прививать правильные взгляды на продукты питания, формировать у них здоровые пищевые привычки. Поэтому, самый главный (хоть и банальный) совет — начните с себя, — привели слова диетолога на портале KP.RU.

Людмила Денисенко посоветовала заменить газированную воду на обычную, давать ребёнку полноценный завтрак, который он будет есть не спеша, а также разнообразное питание, а не только то, что предпочитает ребёнок.

Кроме того, диетолог подчеркнула важность ограничения потребления сладостей, включения в рацион овощей и фруктов, а также употребление полезных добавок, вроде витамина D и Омега-3. По словам врача, эти две добавки дети должны употреблять обязательно.

Все дети должны принимать витамин D и омега-3. Круглый год и вне зависимости от места жительства. Дозировки оговариваются с лечащим врачом, потому что они могут быть профилактическими и лечебными и зависят от возраста ребёнка, его рациона, времени года и других факторов, — процитировали врача на портале.

Диетолог также отметила, что ребёнку не следует отвлекаться от еды на гаджеты и телевизор, а родители не должны заставлять детей доедать всю пищу до конца.

Как писал NEWS.ru ранее, диетолог сообщил, что польза мармелада сильно преувеличена и к этой сладости нужно относиться, как и к любым другим конфетам. Он пояснил, что хоть мармелад и делают на основе фруктов и пюре из них, он всё равно не становится менее калорийным и содержит много сахара.