Диетолог назвал самую полезную замену овсянке на завтрак

Овсяная каша считается чуть ли не идеальным завтраком. Врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, чем её можно заменить, если приелась, пишет журнал «Профиль».

По словам медика, овсянка полезна тем, что не очень калорийна, но в ней достаточно белка и полезных углеводов, а также витамины, минералы и грубая клетчатка, которая обладает свойством выводить вредные вещества, очищая организм. Но всеми этими полезными свойствами обладает только цельная крупа.

Заменить овсяную кашу можно рисом, но не белым шлифованным, а бурым или диким. Эта крупа не шлифуется и находится в оболочке. В ней много калия, выводящего жидкость из организма, поэтому такая каша хороша для людей, страдающих отёчностью.

Пшённая каша — лидер по количеству магния, необходимого для нервной системы и работы мышц. Также в ней много полиненасыщенных жирных кислот, но это говорит лишь о том, что такая каша недолго хранится.

Кус-кус — тоже неплохой аналог овсянке, но всё зависит, из какого сырья его приготовили — из пшеницы твердых сортов, пшена или риса. В первом случае блюдо будет обладать всеми полезными свойствами пшеницы. В ней присутствует белок, который хорошо усваивается. Кроме того, в такой каше будут витамины и минералы, но если оболочку с зерна не снимали, а зерно просто подробили.

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