Диетолог рассказала, как приготовить полезные блины из двух ингредиентов

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Австралийский врач-диетолог Ребекка Готорн раскрыла способ, с помощью которого можно приготовить американские блины — так называемые панкейки — с применением всего лишь двух ингредиентов. По её словам, для этого понадобятся один спелый банан и два куриных яйца.

Она подчеркнула, что даже неопытной хозяйке ошибиться здесь невозможно.

Даже если вы не любите готовить, вам стоит попробовать этот рецепт, — приводит слова Готорн Daily Mail.

Процесс и правда прост: взбить яйца, добавить размятый до состояния пюре банан, нагреть антипригарную сковороду и вылить на нее порцию смеси. Обжаривать нужно с обеих сторон до золотистого цвета, переворачивая, как только панкейк начнёт пузыриться.

По словам Готорн, этих ингредиентов будет достаточно, чтобы приготовить вкусное и полезное блюдо. Но можно и поэкспериментировать, добавив несколько столовых ложек цельнозерновой или гречневой муки, либо овсянки. Это нужно сделать в процессе разминания банана.

Готовое блюдо можно подавать с любимыми соусами, сиропами или ягодами.

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