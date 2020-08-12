Академик РАН рассказала о причинах потери обоняния при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/37d306a0-dc80-11ea-aa10-fa163e074e61_660.jpg Фото: cottonbro/pexels.com

Потеря обоняния и вкуса при заболевании коронавирусом является признаком поражения центральной нервной системы. Об этом рассказала академик РАН Лейлы Намазова-Баранова на всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России».

По словам специалиста, COVID-19 оказывает нейротропное действие на организм человека, поэтому у каждого пациента, перенёсшего этот вирус даже в лёгкой форме, наблюдается изменение структуры мозга. В связи с этим было зафиксировано множество случаев инсультов и других неврологических проявлений, вызванных коронавирусом.

Те симптомы, которые первоначально привлекли повышенное внимание, а именно потеря обоняния и вкуса, являются прямым свидетельством поражения центральной нервной системы, — сказала она.

Кроме того, при заражении коронавирусом у заболевшего нарушаются когнитивные функции мозга. Разработанная вакцина призвана их восстановить, отметила Намазова-Баранова.

Академик также напомнила, что COVID-19 способен проникнуть в организм через зрительный нерв и порекомендовала носить защитные экраны, закрывающие все лицо, передаёт ТАСС.

Президент России Владимир Путин 11 августа проинформировал, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует изучить информацию об испытаниях российской вакцины от коронавируса. По словам помощника директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбаса Барбоса, в настоящее время организация ведёт переговоры с российскими регулирующими органами. Он отметил, что после того как организация убедится, что испытания препарата проводились согласно установленным процедурам, «можно будет говорить» о его безопасности и эффективности, писал NEWS.ru.