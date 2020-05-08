Академик РАН объяснил, у кого может выработаться иммунитет к COVID-19

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Директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ Армаис Камалова считает, что иммунитет к коронавирусу может выработаться не у всех.

По мнению академика, если вирус в небольших концентрациях попадает в организм и иммунитет с ним быстро справляется, то антитела могут и не возникнуть. Также иммунитет может не появиться и при тяжёлом течении болезни, когда заражённому требуется большое количество лекарств.

Камалов подчеркнул, что у пациентов, победивших коронавирус естественным путем и переболевших в среднетяжелой форме, через какое-то время обязательно появятся антитела, пишет РИА Новости.

Ранее Армаис Камалов заявил, что коронавирус мутирует и нет ясности, как он поведёт себя у того или иного человека. По словам учёного, сейчас вирусологи пытаются понять природу этого вируса.

Как сообщал NEWS.ru писал, что в России доля выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысила 14%. По данным оперштаба, в стране выздоровел каждый седьмой заболевший коронавирусом. За сутки выписалось рекордное число пациентов — 2805. Всего в стране вылечились и выписаны из больниц 26 608 человек.