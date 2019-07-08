Воспитанник футбольной академии «Чернатово» 11-летний Иван Журавлёв открыл бутылку ударом «рабоной», который наносится по мячу позади опорной ноги при скрещивании ног.
Таким образом, юный футболист принял участие в челлендже Bottle Cap Challenge.
Рабоне в— Футбольная Школа «Чертаново» (@chertanovo)
#Чертановообучаются с детства. Иван Журавлёв (2007 г.р.) доказывает #BottleCapChallenge #ChallengeAccepted pic.twitter.com/azv1al6MfZ 7 июля 2019 г.
Челлендж стартовал в Сети в конце июня, который взорвал социальные сети. Суть простая — необходимо открыть крышку бутылки ногой. News.ruранее подобрал самое интересное.