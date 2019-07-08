Фото: instagram.com/jasonstatham

Воспитанник футбольной академии «Чернатово» 11-летний Иван Журавлёв открыл бутылку ударом «рабоной», который наносится по мячу позади опорной ноги при скрещивании ног.

Таким образом, юный футболист принял участие в челлендже Bottle Cap Challenge.

Челлендж стартовал в Сети в конце июня, который взорвал социальные сети. Суть простая — необходимо открыть крышку бутылки ногой. News.ruранее подобрал самое интересное.

 

 

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