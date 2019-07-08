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Три российских клуба — «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» — претендуют на полузащитника футбольного клуба «Сампдория» Гастона Рамиреса.

При этом издание Sampdorianews уточняет, что 28-летний хавбек не является главной целью петербургского клуба. Стоимость игрока оценивается в €13 млн. В прошедшем сезоне Рамирес провёл в составе «Сампдории» 27 матчей....