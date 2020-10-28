«Зенит» проиграл «Боруссии» в Лиге чемпионов

https://static.news.ru/photo/24b15d5a-196c-11eb-980b-fa163e074e61_660.jpg Фото: firo Sportphoto/Ralf ibing/Global Look Press

Футболисты петербургского «Зенита» уступили в выездном матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундской «Боруссии» со счётом 0:2.

Поединок российского клуба и «Боруссии» начал складываться драматично для «сине-бело-голубых» ближе к концу встречи. На 77-й минуте защитник «Зенита» Вячеслав Караваев нарушил правила в штрафной «Боруссии», после чего игрок немецкой команды Джейдон Санчо реализовал пенальти.

Второй мяч влетел в сетку ворот питерцев в добавленное время. Автором гола стал Эрлинг Холанд.

Таким образом, «Зенит» не смог увезти из Дортмунда ни одного очка и пока не имеет набранных баллов в группе F. «Боруссия» имеет в своём активе уже 3 очка. 4-й тур в группе F состоится 4 ноября, «Зенит» встретится в Санкт-Петербурге с итальянским «Лацио», а «Боруссия» отправится в Бельгию на матч против «Брюгге».

Как сообщал NEWS.ru, экс-полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал поражение питерцев в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов от бельгийского «Брюгге» (1:2).

Старт в главном еврокубковом турнире обернулся для российских команд не лучшим образом. «Зенит» на своём поле не смог обыграть «Брюгге», а «Краснодар» еле увёз ничью из Франции.