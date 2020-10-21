Бывший игрок «Зенита» назвал смутными перспективы команды Семака в ЛЧ

https://static.news.ru/photo/62ef2bde-1385-11eb-bd6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Экс-полузащитник футбольного клуба «Зенит» Сергей Веденеев прокомментировал поражение питерцев в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов от бельгийского «Брюгге» (1:2).

«Зенит» не разочаровал, команда приблизительно всегда так играет в чемпионате России. Соперник был сильнее. В каких-то эпизодах не удалось сыграть чётко. Моменты-то были созданы, но просто не могли попасть в ворота. А что касается пропущенных голов, то первый гол я бы назвал нелепым, а второй стал следствием не сыгранности обороны. Ошибки защитников привели ко второму голу. В российском чемпионате таких соперников нет, поэтому наши футболисты забывают, что нужно быть внимательным на протяжении всего матча как в обороне, так и в атаке. Невнимательность и отсутствие концентрации сказались, — сказал экс-полузащитник «Зенита» в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

По мнению Веденеева, чемпионаты Бельгии и России находятся приблизительно на одном уровне.

Нужно оценивать уровень чемпионата по уровню мастерства отдельных игроков. Бельгия в этом показателе превосходит Россию. У нас уровень некоторых футболистов не выше Футбольной национальной лиги (ФНЛ), — заявил он.

Также ветеран команды оценил дальнейшие перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов.

Перспективы «Зенита» с самого начала были очень смутными, потому что очень непривычный график для наших команд, очень большая нагрузка — многие футболисты выступают ведь ещё за сборную. Рано или поздно эта усталость должна была сказаться. Сказалась уже на старте. Изначально казалось, что выйти из группы будет непросто, теперь задача ещё больше усложнилась, — заключил Веденеев.

28 октября «Зенит» на выезде сыграет с «Боруссией» (Дортмунд) в рамках 2-го тура Лиги чемпионов.

Ранее NEWS.ru писал, что народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение питерцев в Лиге чемпионов.