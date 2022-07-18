Стало известно, где будет похоронен футбольный тренер Георгий Ярцев Бывшего тренера московского «Спартака» Ярцева похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Георгий Ярцев

Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака» Георгий Ярцев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Прощание с Ярцевым пройдет 19 июля в манеже Академии «Спартака».

Прощание с Георгием Ярцевым пройдёт 19 июля в манеже Академии ФК «Спартак» имени Черенкова. Начало в 10:00. В 12:00 — отпевание в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, — сообщается на сайте РФС.

Ярцев скончался 15 июля в Москве. Ему было 74 года.

В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо», «Торпедо». Он был наставником волгоградского «Ротора», а также молдавского «Милсами». Под его руководством «Спартак» стал чемпионом страны в 1996 году.

Также специалист возглавлял сборную России с 2003 по 2005 год.