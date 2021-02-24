«Спартак» опубликовал красочное видео в честь возвращения Промеса

https://static.news.ru/photo/107867e4-76a4-11eb-b92d-96000091f725_660.jpg Квинси Промес Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский «Спартак» объявил о возвращении полузащитника Квинси Промеса. Об этом сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Москвичи опубликовали видеоролик, посвящённый голландцу. Герой видео — персонаж в маске, который «взламывает» город, в результате чего на фасадах самых узнаваемых зданий Москвы транслируются записи самых ярких моментов карьеры Квинси в «Спартаке».

Квинси Промес летит в Москву, чтобы вновь надеть форму «Спартака». В честь его возвращения мы «взломали» город, напомнив о главных событиях красно-белой карьеры Квинси. Радость чемпионства, яркие голы и стильные празднования — на фасадах домов, экранах и даже в небе. Смотрим! — говорится в сообщении.

Ранее о переходе игрока в «Спартак» официально объявил его предыдущий клуб, амстердамский «Аякс». Впрочем, полноценный трансфер ещё не состоялся — Квинси сначала должен пройти медосмотр в Москве, и только после этого он подпишет контракт.

Как писал NEWS.ru, соглашение Промеса со «Спартаком» будет рассчитано на 3,5 года. Он выступал за «красно-белых» с 2014 по 2018 год — за это время он провёл за команду 135 матчей и забил 66 мячей. Голландец помог «Спартаку» завоевать десятый титул чемпионов России, а также впервые выиграть Суперкубок страны.