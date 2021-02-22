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Футбол

Собака президента «Цюриха» выбежала на поле во время игры

15:30, 23 февраля 2021
Фото: fcz_offiziell/instagam.com

Белая овчарка президента футбольного клуба «Цюрих» Анчилло Канепы выбежала на поле во время матча со «Сьоном».

Инцидент произошёл в конце первого тайма. Собака по кличке Чилла выбежала на поле после того, как «Цюрих» сравнял счёт. Некоторые местные СМИ отмечали, что таким образом она отпраздновала гол вместе с футболистами.

Не знаю, как она это сделала — я сидел наверху. Это невероятно, — рассказал после матча Канепа, которому пришлось идти за питомцем на поле.

По его словам, Чилла очень любит мячи, поэтому он вынужден её привязывать в ходе тренировок.

После матча пресс-служба «Цюриха» опубликовала фото собаки в Instagram.

Поздравляем с дебютом, Чилла! — отмечается под снимком.

Ранее NEWS.ru писал, что бездомный пёс прервал матч чемпионата Боливии по футболу. Он внезапно выбежал на поле, из-за чего игру пришлось остановить на три минуты. За победу в тот момент боролись команды «Насиональ Потоси» и «Стронгест».

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