Собака президента «Цюриха» выбежала на поле во время игры

Белая овчарка президента футбольного клуба «Цюрих» Анчилло Канепы выбежала на поле во время матча со «Сьоном».
Инцидент произошёл в конце первого тайма. Собака по кличке Чилла выбежала на поле после того, как «Цюрих» сравнял счёт. Некоторые местные СМИ отмечали, что таким образом она отпраздновала гол вместе с футболистами.
The FC ZÃ¼rich President had to run down to collect his dog Cookie who had invaded the pitch during their match against Sion...pic.twitter.com/fNmxPK5B9E
Ранее NEWS.ru писал, что бездомный пёс прервал матч чемпионата Боливии по футболу. Он внезапно выбежал на поле, из-за чего игру пришлось остановить на три минуты. За победу в тот момент боролись команды «Насиональ Потоси» и «Стронгест».
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