Собака президента «Цюриха» выбежала на поле во время игры

https://static.news.ru/photo/ef0cb986-75d4-11eb-8b44-96000091f725_660.jpg Фото: fcz_offiziell/instagam.com

Белая овчарка президента футбольного клуба «Цюрих» Анчилло Канепы выбежала на поле во время матча со «Сьоном».

Инцидент произошёл в конце первого тайма. Собака по кличке Чилла выбежала на поле после того, как «Цюрих» сравнял счёт. Некоторые местные СМИ отмечали, что таким образом она отпраздновала гол вместе с футболистами.

The FC ZÃ¼rich President had to run down to collect his dog Cookie who had invaded the pitch during their match against Sion... pic.twitter.com/fNmxPK5B9E — The Sportsman (@TheSportsman) February 21, 2021

Не знаю, как она это сделала — я сидел наверху. Это невероятно, — рассказал после матча Канепа, которому пришлось идти за питомцем на поле.

По его словам, Чилла очень любит мячи, поэтому он вынужден её привязывать в ходе тренировок.

После матча пресс-служба «Цюриха» опубликовала фото собаки в Instagram.

Поздравляем с дебютом, Чилла! — отмечается под снимком.

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