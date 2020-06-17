Ростов-на-кону: ставит ли под сомнение рестарт РПЛ вспышка COVID-19 на юге

https://static.news.ru/photo/2bdb44b0-b107-11ea-a6fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Несмотря на громкое ЧП, случившееся в российском футболе буквально за двое суток до возобновления прерванного из-за пандемии чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), NEWS.ru продолжает настаивать, что турнир должен быть доигран. Правда, с жесточайшим соблюдением определённых мер, которые многим могут показаться непопулярными.

Шестеро инфицированных – 42 на карантине

Напомним, что 23-й тур (первый после длительной паузы) премьер-лиги должен был открыться в пятницу, 19 июня двумя матчами: «Крылья Советов» (Самара) – «Ахмат» (Грозный) и ФК «Сочи» – ФК «Ростов».Однако по итогам очередного медицинского тестирования сразу у шести (!) футболистов «Ростова» были выявлены признаки наличия коронавируса в организме. Причём в группу риска попали игроки основного состава: полузащитники Роман Ерёменко, Ивелин Попов, Матиас Норманн, Хорен Байрамян, а также защитники Деннис Хаджикадунич и Арсений Логашов.

Сейчас, наверное, нет смысла устраивать расследование, каким образом столь обширная группа ключевых игроков команды могла подхватить вирус. На определённые мысли наводит интернациональный состав этой группы: Ерёменко имеет финское гражданство и выступает за сборную Суоми, Попов – за болгарскую национальную команду, Норманн – за норвежскую, у Хаджикадунича есть шведский паспорт. Вероятно, они могли заразиться во время самоизоляции в своих странах, но тогда возникает вопрос к медицинскому штабу «Ростова»: почему вирус не был обнаружен у них раньше? И соблюдались ли после прилёта легионеров на берега Дона карантинные меры так, как должны были соблюдаться?

А может быть, проблема в том, что многие российские клубы, когда было принято принципиальное решение о доигрывании сезона, не особо чтили пункты одобренного Роспотребнадзором медицинского регламента? Кто-то пораньше, чем было оговорено официальным документом, возобновил групповые тренировки, кто-то, наплевав на все запреты, принялся организовывать и проводить «подпольные» товарищеские матчи. NEWS.ru не раз писал, скажем мягко, о снисходительном отношении клубных боссов и самих футболистов к санитарным нормам и правилам, принятым в эпоху пандемии. И теперь, похоже, подобное отношение начинает выходить нашему футболу боком.

Но что же дальше? Даже несмотря на то, что руководство ФК «Ростов» мгновенно отреагировало на чрезвычайную ситуацию и посадило на двухнедельный карантин 42 человека (это все игроки, тренеры и обслуживающий персонал, контактировавший с инфицированной шестёркой футболистов), ни в коем случае не следует поддаваться панике и говорить об отмене рестарта чемпионата и его досрочном и окончательном завершении.

Главный аргумент сторонников превращения затянувшейся паузы в полный «стоп» можно описать таким тезисом: давайте сейчас переждём ещё пару месяцев, а к концу лета, без шума и пыли, спокойно начнём новый сезон. Мол, и эпидемиологическая обстановка к тому времени может нормализоваться. И подвергать футболистов риску получить травму или подхватить инфекцию, доигрывая чемпионат в режиме форс-мажора, не будет необходимости.

Переносить матчи или засчитывать технические поражения?

Но этот аргумент очень легко разбивается несколькими контрдоводами. Кто, например, может дать гарантию – ВОЗ или участковый врач из поликлиники, – что к августу пандемия пойдёт на спад, проклятый вирус полностью испарится или против него придумают убойную вакцину? Совершенно верно – нет такой гарантии! Как нет гарантии, что мир не накроет вторая или третья волна эпидемии. И что тогда – снова трусливо прятаться по квартирам и подвалам, дожидаясь, когда всё вокруг станет белым и пушистым, а не мрачно-коронавирусным?

А если говорить о риске травм у футболистов после длительной паузы, только представьте себе, каким станет этот риск, если официальных матчей не будет пять месяцев – с середины марта до середины августа! Какой бы основательной и качественной ни была предсезонная подготовка, никто не сможет точно спрогнозировать, как поведёт себя организм футболистов после почти полугодичного простоя. Поэтому однозначно лучше попытаться играть спустя три месяца после остановки чемпионата, чем через пять – в случае его досрочного завершения.

Возникает, конечно, и технический вопрос: а как и кем тому же «Ростову» играть, если на двухнедельный карантин помещена практически вся команда? Ответ, по идее, должен быть прописан в том самом регламенте, который принимался на случай форс-мажорного доигрывания чемпионата. И здесь кажутся очевидными, по меньшей мере, два варианта развития событий.

Первый – перенести два ближайших матча «жёлто-синих» (с «Сочи» и 27 июня дома с тульским «Арсеналом») на резервные дни. Таковых в очень плотном календаре рестарта кот наплакал, но они есть – в концовке турнира. То есть при желании и при отсутствии новых случаев заражения коронавирусом в «Ростове» проблема выглядит решаемой.

Второй вариант – более жестокий: засчитать «Ростову» в обеих встречах технические поражения со счётом 0:3. Формально для этого будут основания, если команда не сможет включить в заявку на игру минимум 16 полевых игроков и двух вратарей. Однако Российский футбольный союз (РФС) и руководство РПЛ, продолжающие твёрдо придерживаться позиции о необходимости доигровки восьми оставшихся туров чемпионата (за что их можно только поблагодарить), намерены разрешить клубам использовать на этом отрезке турнира так называемую «сквозную» заявку. То есть привлекать к играм за основной состав футболистов из молодёжной команды в неограниченном количестве.

Разумеется, это резко снизит шансы, например, того же «Ростова» добиться побед над теми же «Сочи» и «Арсеналом», но, по крайней мере, не будет выглядеть приговором клубу, ведущему борьбу за путёвку в Лигу чемпионов. Потому что два технических поражения очень серьёзно осложнили бы ростовчанам задачу попадания в тройку сильнейших по итогам чемпионата.

Наш выбор: «биологическая бомба», v2.0 или жизни россиян имеют значение

Какой бы вариант в итоге ни был выбран, наш футбол сейчас проходит весьма жёсткую процедуру тестирования – на готовность не только противостоять эпидемии, но и оперативно реагировать на возникающие нештатные ситуации. И по этой причине тоже нам необходимо доиграть приостановленный чемпионат. Полученный опыт всё равно не помешает в будущем.

Но здесь хотелось бы сказать ещё вот о чём. NEWS.ru в своё время задавался вопросом, каким путём будет возвращаться к жизни российский футбол. Уже сейчас очевидно, что маршрут немецкой Бундеслиги не по нашу душу: аккуратно и неуклонно соблюдать кучу различных санитарных и организационных требований, не отступая от них ни на йоту, – это, как говаривал известный киноперсонаж, не наш метод.

Однако ещё печальнее сознавать, что, похоже, нам не пройти и итальянской дорожкой. На Апеннинах пережили кошмарные месяцы под тяжёлыми ударами пандемии, унесшей десятки тысяч жизней, и, возможно, поэтому научились быть организованными и исполнительными. По крайней мере, во многом из того, что касается футбола.

А у России, как сложилось веками, наверное, снова будет свой путь. Мы так и не сумели максимально изолировать и обезопасить от заражения футболистов и тех, кто находится с ними в постоянном контакте (а это всего-то несколько сотен человек на всю РПЛ), но уже строим наполеоновские планы по допуску зрителей на трибуны стадионов. И вот уже десяти процентов от вместимости арены нам мало – глава РФС Александр Дюков поговаривает о возможности в самое ближайшее время довести этот показатель до тридцати процентов.

Нетрудно догадаться, откуда ветер дует: владельцы клубов (в первую очередь, столичных), никак не могут смириться с тем, что не получат никакой прибыли от домашних матчей, проведённых при пустых трибунах. И в очередной раз погоня за дензнаками задвигает на второй план здоровье и безопасность простых людей. Потому что хоть десять, хоть тридцать процентов, оказавшись на трибунах, дружно наплюют на все рекомендации о необходимости «социального дистанцирования» и прочие санитарные нормы.

А последствия могут быть примерно такими же, как в той же Италии на мартовских матчах, которые на Западе быстро окрестили «биологическими бомбами»: тогда десятки тысяч болельщиков на заполненных трибунах могли спровоцировать вспышку коронавируса, причём не только на Апеннинах, но и в других европейских странах.

Судя по всему, мы уже в шаге от того, чтобы наступить на те же самые грабли.

Но это ни в коем случае не ставит под сомнение необходимость доиграть прерванный чемпионат РПЛ. Он должен быть доведён до логического завершения – но при условии чётко доработанного регламента вплоть до всех мельчайших деталей, строжайшего его выполнения и полного отказа от допуска зрителей на трибуны.

Если, конечно, жизни российских граждан ещё имеют значение.