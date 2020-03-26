https://static.news.ru/photo/77abff9c-6ea9-11ea-ac11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Massimo Paolone/Lapresse/Global Look Press

Мэр города Бергамо Джорджио Гори считает, что матч Лиги чемпионов между итальянским футбольным клубом «Аталанта» и испанской «Валенсией» (4:1) стал одной из главных причин распространения коронавируса в Италии.

Матч стал биологической бомбой. Тогда мы ещё не знали, что происходит. Если вирус уже распространялся, то 40 тысяч фанатов, которые пришли на стадион, были заражены, — цитирует Гори Marca.

Ранее защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай сообщил, что заражён коронавирусом. Он отметил, что чувствует себя очень хорошо. На данный момент футболист находится в изоляции. Позже клуб объявил, что пять игроков и тренеров «Валенсии» заражены коронавирусом, писал NEWS.ru.