История с бунтарём Аязом Гулиевым получила неожиданное развитие. Злополучное для футболиста московского «Спартака» теоретическое занятие тогда проводил главный тренер Доменико Тедеско. Проблема заключается в том, что в соответствии с медицинским регламентом, наставник «красно-белых» должен был провести 14 дней на карантине после возвращения из-за рубежа. Тедеско же этим правилом пренебрёг, и, скорее всего, ничего ему за это не будет. Почему регламент, который так тщательно разрабатывался Российским футбольным союзом (РФС) и Российской премьер-лигой (РПЛ), оказался никому не нужен, и кто в этом виноват, разбирается NEWS.ru.

В середине мая, как только стало известно, что российский футбол вернётся, началась кропотливая работа по созданию специального свода правил, который бы помог скорее вернуть чемпионат и сделал бы его более безопасным для всех на фоне эпидемиологической ситуации в стране. Немного томительного ожидания, и многостраничный (не путать с многострадальным — за это, кстати, стоит поблагодарить немцев) регламент был готов. Но и это не всё. Затем нужно было дождаться одобрения от Роспотребнадзора. И каковым же было расстройство, когда это ведомство якобы не согласовало протокол, а также медицинский регламент возобновления тренировок и доигровки чемпионата России.

К счастью, грустить пришлось недолго — информация оказалась недействительной. Что ж, и с этим тоже справились. И вот, наконец, продуманный до мелочей, получивший одобрение от властей свод справил был распространён по клубам. Изучайте да соблюдайте, и будет всем счастье.

ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Что же мы видим на практике? Некоторые клубы возобновляют тренировки без разрешения властей региона. Из последнего: исландский легионер ЦСКА Хёрдур Магнуссон опубликовал фотографию в Instagram с тренировки в Ватутинках, несмотря на то, что официальное разрешение на возобновление занятий команда получила позже. Затем произошла история с Тедеско, который проигнорировал карантинные обязательства для иностранных граждан, прибывших в нашу страну. И это только те случаи, которые известны. А сколько может быть нарушений, о которых мы не знаем!

Конечно же, подобные инциденты заставляют нас сокрушаться, обвинять «Спартак», ЦСКА и все подряд клубы в безответственности, но виноваты в этой истории не только (и даже не столько) они.

И тут сразу последует вопрос к составителям медрегламента. А кто собирается следить за всеми этими бесконечными правилами и обязательствами? Да, в регламенте прописано, что во время матча ответственность за осуществление всех мер лежит на принимающем клубе. А как за всем следить вне игрового времени? Можно ли быть уверенным, что миллион тонкостей, прописанных под тренировочный процесс, под времяпровождение на базах, будет соблюдён? А раз уверенности нет, то, для чего всё это нужно было? Кажется, для видимости. Вот, власть имущие и граждане страны нашей необъятной, смотрите, регламент у нас есть, мы всё делаем по правилам, нет повода для беспокойства. Правда, практически никто этот регламент не соблюдает, но это мелочи. Подумаешь. Формальная-то часть уже выполнена.

А могут ли футбольные чиновники как-то реагировать на нарушения? Вообще эти полномочия лежали только на плечах Роспотребнадзора (возможно, именно поэтому так вольготно себя ведут некоторые клубы). Но в то же время не так давно глава РПЛ Сергей Прядкин выступил с заявлением о том, что был создан оперативный штаб по взаимодействию с органами власти и клубами, который как раз и отвечает за сбор и обработку данных от команд на ежедневной основе. Для чего нужна эта информация? Так, чтобы была, или её всё-таки будет куда доставлять (в тот же Роспотребнадзор)? Вопросы, на которые хотелось бы получить ответы.

На данном этапе видно, что клубы с ответственным подходом к делу не справились. Раз они не могут, кто-то должен за это взяться. В конце концов, мы же не зря столько времени терпели и ждали, чтобы потом из-за элементарной халатности не пойти по второму кругу.