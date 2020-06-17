ФК «Ростов» ушёл на карантин из-за обнаружения у игроков COVID-19

https://static.news.ru/photo/9ea4727e-b0b1-11ea-9560-fa163e074e61_660.jpg Деннис Хаджикадунич Фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Футбольный клуб «Ростов» за два дня до матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» уходит на двухнедельный карантин, сообщает пресс-служба ростовчан.

Результаты последнего теста (на коронавирус) показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды, — говорится в сообщении клуба.

В клубе отметили, что футболисты изолированы от команды. Кроме того, сними контактировали 42 сотрудника клуба — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды. Также в сообщении отмечается, что клуб незамедлительно поставил в известность руководство профильные ведомства, Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее сообщалось, что подозрения на COVID у игроков основного состава: Романа Еременко, Денниса Хаджикадунича, Хорена Байрамяна, Матиаса Норманна, Ивелина Попова, Арсения Логашова. Матч с «Сочи» в рамках 23-х тура под угрозой срыва, писал NEWS.ru.