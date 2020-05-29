Эта новость одновременно повергла в шок и рассмешила: Российская футбольная премьер-лига (РПЛ) и Роспотребнадзор согласовали возобновление приостановленного из-за пандемии коронавируса чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) со зрителями на трибунах, причём число болельщиков в чаше арены во время матча не должно превышать десять процентов от общей вместимости стадиона. NEWS.ru рассказывает, в угоду кому было принято это абсурдное решение, и предполагает, к каким печальным последствиям оно может привести.

Три тысячи на матче ЦСКА с «Зенитом» – насмешка над болельщиками

Вы же прекрасно помните, что ещё три недели назад все болельщики с тревогой и надеждой ждали очередного заседания исполкома РФС, на котором должна была решиться судьба прерванного пандемией сезона. Коллективный разум заклинал: только верните нам футбол, давайте доиграем этот сезон до конца! Тот факт, что игры РПЛ будут проходить при пустых трибунах, воспринимался по умолчанию, как само собой разумеющееся.

Но вот проходит чуть больше полмесяца, и мы уже наблюдаем совсем иную картину. Роспотребнадзор, который поначалу якобы с неохотой давал одобрение медицинскому протоколу – основному документу, регламентирующему организацию тренировочного процесса и проведение официальных матчей в период пандемии, – теперь вдруг демонстрирует аттракцион неслыханной щедрости и позволяет клубам «приоткрыть» стадионы во время домашних матчей для зрителей. Пусть их число и будет ограничено десятью процентами от общей вместимости арены.

Только не надо сейчас кивать на немецкую Бундеслигу, сетуя, что матчи даже такого топового чемпионата при полном отсутствии публики на трибунах смотрятся «как-то не так». И делать акцент на том, что пик эпидемии пройден уже и в России, а значит, нужно потихонечку ослаблять опостылевшие всем ограничения.

Давайте в качестве конкретного примера вспомним, как выглядел матч РПЛ между московским ЦСКА и ФК «Уфа» в марте нынешнего года на столичной «ВЭБ Арене», проходивший ещё до коронапаузы, но уже с ограничениями на количество зрителей на трибунах. Большинство секторов стадиона тогда остались пустыми, а фанаты «красно-синих» по привычке собрались в секторе за одними из ворот, и ни о каком соблюдении «социальной дистанции» (тогда, правда, этот термин ещё не употреблялся) речи идти не могло. Иными словами, с точки зрения соблюдения санитарных норм подобное распределение зрителей по трибунам выглядело вопиющим нарушением.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Официально «армейский» стадион на 3-й Песчаной улице вмещает около 30,5 тысяч человек. Значит, согласно новым правилам допуска от Роспотребнадзора на ближайший домашний матч «красно-синих» (а это будет поединок категории «топ» с петербургским «Зенитом») смогут прийти порядка 3050 зрителей. При этом количество проданных сезонных абонементов на домашние игры клуба составляет примерно 8 тысяч. Интересно, каким образом будут определяться те счастливчики, которые получат возможность воочию увидеть первый матч ЦСКА после длительной паузы, да ещё и против действующего чемпиона страны? И останется ли хоть какая-нибудь возможность попасть на трибуны для болельщиков, не имеющих абонемента и лелеющих надежду купить билет на отдельно взятую игру?

Особый режим для VIP-персон

Очевиден ответ и для тех «эстетов», которые постоянно пускают в ход тезис, что футбол без зрителей – это не футбол, и вообще жалкое зрелище. А скажите, сильно ли изменится атмосфера на арене, если на ней будут присутствовать те самые пресловутые десять процентов? Станет ли более привлекательной телевизионная «картинка» с практически полностью пустующими трибунами? Создадут ли на 30-тысячной арене антураж настоящего футбольного праздника жалкие три тысячи болельщиков, среди которых ещё и не все окажутся активными фанатами?

Главными инициаторами скорейшего возвращения зрителей на трибуны являются Евгений Гинер и Леонид Федун – боссы столичных ЦСКА и «Спартака» соответственно. Один из главных произносимых ими аргументов заключается в том, что клубы хотят получить хоть какую-то прибыль от посещения болельщиками стадионов. Ну и, конечно, звучит дежурная фраза про «глоток воздуха» для любителей футбола, которые соскучились по любимой игре за два месяца сидения на карантине.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На деле же никакой заботой о болельщиках здесь и не пахнет. Точнее, заботой о простых болельщиках. Потому что о какой выручке можно говорить, если на матч ЦСКА придёт три тысячи зрителей, а на игру «Спартака» – около четырёх с половиной («Открытие Арена» вместительнее «армейского» стадиона в полтора раза)? И если значительная часть этой публики – это обладатели абонементов, то свои деньги за посещение домашних игр сезона они уже давно внесли в клубную кассу. Так что доходы от таких «десятипроцентных» подачек от Роспотребнадзора в любом случае будут мизерными.

Ларчик же, на самом деле, открывается просто: боссы ЦСКА и «Спартака» хотят открыть доступ на свои арены владельцам пропусков в VIP-ложи. «Нужные» люди из высшего общества выложили немалые деньги (речь идёт о десятках миллионов евро) за возможность смотреть футбол на «армейском» и «спартаковском» стадионах в обстановке повышенного комфорта, но при нулевом допуске зрителей попросту понесут существенные финансовые потери. Непорядок! Отсюда и желание продавить хотя бы квоту в десять процентов – уж тогда никто из важных деловых партнёров, регулярно посещающих матчи «красно-синих» и «красно-белых», в накладе не останется.

Здесь почему-то вспоминается нашумевшее интервью голкипера самарских «Крыльев Советов» Евгения Фролова. А особенно фразы об отсутствии запретов для «сильных мира сего» в эпоху пандемии. Если уж для VIP-персон, пока весь народ маялся на самоизоляции, по-прежнему было доступно всё, то почему для них не должен быть доступен футбол «живьём»?

Что немцу хорошо – русскому по барабану

Вернёмся, впрочем, к простым смертным, которые тоже имеют шанс вытянуть счастливый билетик и попасть на стадион после трёхмесячного воздержания. Каким образом РПЛ или конкретный клуб собирается распределять этих избранных по трибунам, чтобы соблюсти социальную дистанцию? Если уж быть по-хорошему дотошным, следует во всех секторах трибун определить места, на которых должны располагаться зрители, и при этом на остальные соседние кресла (в радиусе минимум полтора метра) должны быть наклеены запрещающие знаки. Примерно такие же, как на сиденьях в поездах столичного метро во времена разгула коронавируса.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но скажите честно: вы верите в то, что пришедшие на арену зрители будут занимать именно «разрешённые» места и не будут кучковаться в группы с нарушением «социальной дистанции»? И уж точно подобное ограничение будет проигнорировано активными фанатами, которых всегда отличает «повышенная плотность» стройных рядов.

Да и кто будет соблюдать какие-то регламенты и нормы, если всех уже достал этот карантин, усугубляемый чередой абсурдных указов столичной мэрии. Над последним перлом, родившимся в недрах канцелярии градоначальства (речь, как вы догадались, идёт о режиме прогулок в Москве в зависимости от проживания в том или ином доме, каждый из которых отнесён к одной из шести групп), уже вдоволь насмеялась вся страна. А самые популярные вопросы в Сети при обсуждении данного «мэрского» шедевра – кто выходит из указанных групп и когда начнётся плей-офф?

Увы, этот смех, может статься, скоро будет сквозь слёзы. NEWS.ru уже писал, что самый безопасный путь возвращения футбола после пандемического коллапса – тот, который показывает всей Европе и всему миру Германия. Но в который раз приходится убеждаться: то, что разумному и педантичному немцу хорошо, – русскому по барабану. Ненадолго нас хватило придерживаться тщательного разработанного Бундеслигой и адаптированного к российским реалиям медицинского протокола – вот уже и сами футболисты и тренеры готовы сделать для себя исключения и кое-где переступить границы допустимого.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Как бы не вышли нам эти десять процентов боком, внеся свою лепту во вторую волну эпидемии. Московский «Локомотив», кстати, уже может давать тревожные гудки: в его составе эта вторая волна – в лице ещё четырёх носителей COVID-19 среди футболистов команды – уже началась. Так что ждите всплеска обращений об окончательном завершении сезона – вместо ожидаемого его рестарта.

Так что давайте не будем лукавить: согласованное с Роспотребнадзором решение о допуске на трибуны стадионов пресловутых «десяти процентов» по большому счёту ничего не даёт ни уму, ни сердцу, ни антуражу футбольных матчей, ни клубным бюджетам. Подобную точку зрения, кстати, разделяют и многие руководители клубов РПЛ. Но разве кого-то удивляет, что в итоге перевешивает та чаша весов, на которую положены интересы ограниченной группы лиц – пусть даже и весьма влиятельных в российском футболе.