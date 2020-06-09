19 июня возвращается Российская премьер-лига (РПЛ). Подготовка к рестарту идёт полным ходом: клубы тренируются на базах, проводят товарищеские матчи. И всё бы и неплохо, да только большинство спаррингов прошли инкогнито. Ни органы власти, ни лига — никто не был уведомлён о запланированных мероприятиях. Почему клубам пришлось скрываться от глаз общественности — объясняет NEWS.ru.

Кто успел сыграть

Первые разговоры о тайных товарищеских встречах появились в начале июня. Оказывается, к этому моменту не просто были заключены устные договорённости в отношении будущих спарринговых мероприятий, а большинство клубов даже успели провести первые матчи. По информации СМИ, футбольные клубы «Рубин» и «Тамбов» сыграли между собой товарищеский матч («Тамбов» проводит сбор на базе казанцев), а среди клубов, которые запланировали встречи, оказались ЦСКА, тульский «Арсенал», «Крылья Советов» и многие другие. И если ранее перечисленные клубы до поры до времени держали всё в секрете, то о встрече «Локомотив» — «Динамо» было известно заранее.

Матч, который с игровой точки зрения не нёс особой смысловой нагрузки, сумел даже привлечь внимание болельщиков. С одной стороны, этому поспособствовал визит на игру тренерского штаба сборной России в лице Станислава Черчесова, с другой — выход на поле Дмитрия Баринова, у которого только десять дней назад был выявлен коронавирус. В клубе неожиданное появление полузащитника объяснили тем, что первый тест футболиста оказался ошибочно положительным.

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Неизвестно, хотелось ли «Крыльям Советов», чтобы их визит в Казань стал достоянием общественности, но в итоге в Сеть просочился ролик, намекающий на предстоящий товарищеский матч между «Крыльями» и «Рубином». Представители самарского клуба впоследствии заявили, что встреча проводилась легальным образом.

Раз о спаррингах «Динамо», «Локомотива», «Крыльев» и «Рубина» было известно, получается, только они провели встречи легально, а остальные нет? И вообще, что имеется в виду под этим «легально»?

РФС и РПЛ ничего не решают

Помните майский многостраничный регламент РПЛ? Так вот, там не было сказано ни слова по поводу товарищеских матчей. В обновлённой версии документа, который клубы получили на прошлой неделе, также не нашлось рекомендаций на этот счёт. Правда надежда, что вопрос удастся хоть как-то обсудить, была. По информации Metaratings, 5 июня на общем собрании клубов РПЛ в том числе должен был быть поднят вопрос о спарринг-мероприятиях. Однако как-то дело не дошло до этого. Лишь позже стало известно, что РФС и РПЛ отдали эту историю на откуп клубам.

Вопрос проведения контрольных игр обсуждался на собрании Лиги. Тогда клубы единогласно решили вернуться к нему позднее. Сейчас идет большая работа для того, чтобы возобновить РПЛ. Клубы, которые прежде всего должны быть в этом заинтересованы, находятся в изоляции и, как мы надеемся, стараются нивелировать все риски. Поэтому им самим решать, что сейчас важнее, как лучше организовать тренировочный процесс. При этом разрешение на проведение контрольных матчей клубам необходимо получить у властей региона, предоставив гарантии безопасности, — заявлял генеральный секретарь РФС Александр Алаев «Спорт-Экспрессу».

Если перевести речь Алаева на обычный язык, то звучать она будет следующим образом. Хотите проводить товарищеские встречи — пожалуйста, но только сначала договоритесь с властями. Как вы это будете делать — нам всё равно. А вдруг не разрешат — не наши проблемы. А если втихую — ничего не знаем. А наказывать будете — не в наших компетенциях. Вот, собственно, клубы и решили действовать сами. Каждый попытался выйти из сложившейся ситуации по-своему: кто-то спрятался за высоким забором, а кто-то, видимо, постарался соблюсти хоть какие-то правила (но здесь тоже не до конца всё понятно).

fclm.ru

Ситуация с товарищескими встречами стала полным повторением недавней истории, связанной с возобновлением тренировочного процесса. Команды также должны были получить разрешения властей, перед тем как приступить к тренировкам. РФС и РПЛ опять ничего не решали. В итоге, как вы могли догадаться, никто разрешения дожидаться не стал — клубы тихонько приступили к занятиям.

Во-первых, поджимало время, все хотели подготовится к рестарту как можно лучше, а во-вторых, из-за неодинаковой ситуации с коронавирусом в регионах какие-то команды получали возможность начать тренировки раньше. Так как главные футбольные инстанции не смогли урегулировать этот вопрос, клубом пришлось справляться самим.

Конечно, очень здорово, что у нас такие самостоятельные и решительные клубы, но тогда зачем нам футбольные власти, если они в столь ответственное время никак не контролируют процесс?