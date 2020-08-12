Полиция рассмотрит вопрос возбуждения уголовного дела в отношении Широкова

https://static.news.ru/photo/49e1aa7c-dc7b-11ea-ac49-fa163e074e61_660.jpg Роман Широков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московская полиция начала проверку после заявления от арбитра Никиты Данченкова, избитого во время матча любительских команд экс-футболистом сборной РФ Романом Широковым, рассказал представитель силовиков. Анализ полученной информации об инциденте может занять до 30 дней.

В настоящее время по данному факту проводится проверка на наличие признаков состава преступления, которая может занять до 30 дней. По её результатам будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл во время матча с участием команды «Матч ТВ» на стадионе академии «Спартака» после того, как арбитр показал футболисту красную карточку за брань. Широков ударил рефери по лицу, а после попытался его добить. Широков известен по выступлениям за «Химки», «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Наибольших успехов он добился, играя за клуб из Санкт-Петербурга. На его счету — три золота чемпионата РФ и победа в Кубке УЕФА.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Российский футбольный союз (РФС) прокомментировал ситуацию с арбитром Никитой Данченковым, которого избил бывший игрок сборной России Роман Широков во время матча любительских команд. В РФС также отметили, что организация готова оказать пострадавшему всю необходимую поддержку по реабилитации и восстановлению.