Избитый Широковым арбитр обратился в полицию

https://static.news.ru/photo/84565a54-dbea-11ea-a339-fa163e074e61_660.jpg Никита Данченков Фото: dante_71_/instagram.com

Арбитр Никита Данченков, которого избил экс-футболист сборной России Роман Широков во время матча любительских команд, обратился с заявлением в полицию.

Об этом ТАСС рассказал глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов. По его словам, поступок Широкова — это удар кулаком не только по судье, но и по репутации всего российского судейского корпуса.

Насколько знаю, Никита подал заявление в полицию. Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле. Будем следить, не отпустим её, — сказал он.

Французов добавил, что Данченков получил в больнице все необходимые справки и настроен серьёзно. По его словам, личных извинений Широков так и не принёс — извинился через свой Instagram.

Широков этим поступком сам себя унизил, дальше пусть с ним разбираются компетентные органы, — отметил Французов.

Инцидент произошёл во время матча с участием команды «Матч ТВ» на стадионе академии «Спартака» после того, как арбитр показал футболисту красную карточку за брань. Широков ударил рефери по лицу, а после попытался его добить, писал NEWS.ru.

Широков известен по выступлениям за «Химки», «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Наибольших успехов он добился, играя за клуб из Санкт-Петербурга. На его счету — три золота чемпионата России и победа в Кубке УЕФА.