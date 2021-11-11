Качество в шестёрочке: Россия разгромила Кипр и может досрочно выйти на ЧМ

Сборная России на своём поле одержала важную победу над Кипром. Команде Валерия Карпина даже удалось выиграть с очень крупным счётом, хотя больше тайма встреча складывалась для россиян тяжело. Рассказываем подробнее о матче, у которого есть шанс стать судьбоносным.

Без права на ошибку

На матч с Кипром задача у россиян стояла предельно ясная и простая. На своем поле нужно было с любым счётом победить потерявшего турнирную мотивацию и сильно уступающего в классе соперника, однако и с этим справляются не все и не всегда.

Тем более в памяти болельщиков свежи воспоминания от первой игры соперников, которая прошла в сентябре уже при Карпине. Россияне одержали уверенную по счёту (2:0) выездную победу, однако по игре все было не так очевидно. Во втором тайме киприоты местами откровенно «возили» соперника.

При всём уважении к киприотам, потерять на своем поле очки сборная России могла только в случае недооценки соперника и феерии в исполнении гостей. Карпин в предматчевых интервью обещал, что приложит все силы для сохранения максимального настроя подопечных.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Выбором стартового состава, как и окончательным списком вызванных на матчи игроков, Карпин немного удивил. Главной сенсацией стало отсутствие, казалось бы, ключевого игрока обороны Георгия Джикии, которого заменил Максим Осипенко. Скорее всего, такое решение связано с проблемами защитника «Спартака» со здоровьем. Из-за травмы он даже пропустил одну из предыгровых тренировок.

Из-за травмы сборная России потеряла креативную единицу в атаке в виде Арсена Захаряна, зато в строй вернулся ещё более важный для команды игрок Александр Головин. Ему же и досталось переходящее знамя в виде капитанской повязки. Ещё одной неожиданностью стало появление в атакующем трио Мостового. Не Александра, которому в августе исполнилось 53 года, а Андрея. Вингер «Зенита» достойно провёл последние матчи в составе «сине-бело-голубых» и заслужил шанс.

Осенняя грусть

Кипр как будто забыл выйти на поле. С первых секунд гости радушно пригласили хозяев атаковать, оставив им огромные свободные зоны. Уже на четвертой минуте россияне этим воспользовались: Алексей Сутормин ворвался в штрафную и прострелил на Федора Смолова, но форвард решил пробить параллельно воротам в защитника. К счастью, мяч от ноги соперника снова отскочил Смолову, но на этот раз он отдал на пустые ворота Александру Ерохину. Полузащитник «Зенита» на родном стадионе спокойно отправил мяч в сетку с двух метров — 1:0.

После такого начала болельщики сборной России был вправе ожидать голевой феерии, однако случилась противоположная вещь. Хозяева совершенно успокоились, да и гости совершенно не неслись в атаку. Смотреть за баталиями в центре поля было очень сложно. От сборной России, особенно с таким соперником, хотелось увидеть чего-то более вразумительного в атаке.

Особенно печально было наблюдать за Алексеем Миранчуком и Головиным. Лидеры российской сборной, выступающие не в последних европейских командах, играли откровенно слабо и много ошибались, хотя киприоты давали очень много времени для принятия решений. Особенно жутко смотрелся Миранчук. Хавбек «Аталанты», кажется, угробил все перспективные моменты и отдал чужим всё, что мог и не мог. С такой игрой ему будет сложно пробиться в состав даже аутсайдера РПЛ, не говоря о серии А.

Ближе к исходу получаса безрадостная для российских болельщиков картина усугубилась хорошими выходами из обороны сборной Кипра. Класса для создания по-настоящему острых моментов гостям до определённого момента не хватало, но временами становилось очень тревожно.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Совсем страшно стало на первой добавленной к первому тайму минуте, когда Матвей Сафонов совершил суперсейв после удара головой с нескольких метров. Лишь мастерство вратаря сборной России позволило хозяевам уйти на перерыв с преимуществом в счёте.

Нежданный разгром

В начале второго тайма сборная Росси продолжила проверку нервной системы болельщиков на прочность. Киприотам довольно легко удавалось доходить до штрафной хозяев и организовывать хорошие позиции для ударов. К счастью, им не хватало мастерства.

На 55-й минуте Миранчук частично реабилитировался за отвратительную игру. Полузащитник «Аталанты» ловким движением опередил защитника и убежал один на один с вратарем, но не стал жадничать и покатил мяч на Смолова. Форвард чётко разобрался с голкипером и уложил мяч в сетку.

Спустя минуту россияне закрепили успех. На этот раз блеснул Мостовой, который выступил вполне в стиле великого однофамильца. Вингер финтами раскидал двух защитников и издевательски покатил мяч в дальний угол. Шикарный гол с мини-футбольным почерком.

Кипр так и не смог оправиться от двойного нокдауна. После гола Мостового гости бросили играть, а россияне, напротив, включили режим сборной Бразилии лучшего образца. Шикарные комбинации проходили одна за одной, а итогом стали голы Сутормина, Заболотного и Ерохина, которые довели счёт до неприличного — 6:0.

Ожидаемая, но очень важная победа над Кипром достигнута. Благодаря такому результату сборная России может оказаться на ЧМ уже сегодня, но для этого Мальте нужно отобрать очки у Хорватии. В такой расклад верится с трудом, так что судьба прямой путёвки, скорее всего, решится в заключительном матче россиян против хорватов. Как минимум, теперь нашу команду точно устроит ничья.