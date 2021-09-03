Сборная России одержала первую победу под руководством Карпина

Сборная России по футболу обыграла в отборочном матче к ЧМ-2022 команду Кипра со счётом 2:0. Встреча проходила на Никосии.

Счёт во встрече был открыт на шестой минуте. Автором гола стал полузащитник сборной России Александр Ерохин. После передачи Фёдора Смолова полузащитник отправил мяч в верхний правый угол — 1:0. Второй гол на свой счёт записал Рифат Жемалетдинов. Автором голевой передачи стал снова Фёдор Смолов. Матч в итоге завершился со счётом 0:2 в пользу гостей.

После пяти туров команда Карпина располагается на первой строчке группы H с 10 очками в запасе. Следующий матч сборная России проведёт против команды Мальты. Игра состоится 7 сентября.

Ранее сообщалось, что член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв поделился впечатлениями от матча Россия — Хорватия, который прошёл в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.