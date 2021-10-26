Полковник запаса: как карьера Миранчука в «Аталанте» стала кошмаром

Один из лучших российских футболистов — Алексей Миранчук — проваливается в Европе. Атакующий хавбек крайне редко появляется на поле в составе «Аталанты», а когда это происходит, его часто признают худшим игроком команды. Рассказываем подробнее о неудачах россиянина и пытаемся понять, что ему делать дальше.

Посиделки на лавке

Нынешний сезон в «Аталанте» — второй для Миранчука. Первый можно было смело посвятить адаптации к новому чемпионату, но прогресса не наступило. Более того, россиянин начал деградировать. Это хорошо заметно и по визуальному ощущению от его игры, и по статистическим показателям.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл всего пять матчей в чемпионате Италии. Дважды россиянин выходил в старте, но главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини менял Миранчука не позже 50-й минуты. В остальных трёх встречах российский плеймейкер выходил на замену, но ничем себя не проявил. Пока он не совершил в чемпионате ни одного результативного действия.

Практически месяц — с середины сентября по середину октября — Миранчук провёл на скамейке запасных. Но возвращение на поле в игре с «Удинезе» 24 октября не вышло триумфальным: россиянин получил самую низкую оценку за игру в команде от ряда авторитетных итальянских порталов.

STEFANO NICOLI/Zuma/TASS

В Лиге чемпионов у Миранчука всё началось оптимистично. В матче первого тура группового этапа россиянин вышел на поле в конце первого тайма и уже через четыре минуты отдал шикарный голевой пас пяткой на Роберта Гонсенса. Этот мяч помог итальянцам спастись от поражения.

Однако весь следующий матч против «Янг Бойз» Миранчук просидел на лавке, а игра против «Манчестер Юнайтед» сложилась для россиянина кошмарно. Он вышел на поле на 68-й минуте при счёте 2:1 в пользу своей команды, а в итоге «Аталанта» уступила 2:3. Миранчук снова получил самую низкую оценку за игру в команде, но при этом отметился уникальным достижением. Футболист разогнался до 38,6 километра в час и стал самым быстрым игроком нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Искренне удивился даже агент Миранчука Вадим Шпинёв.

Это фантастика. Я сначала подумал, может, там что-то с приборами случилось, ха-ха. Мбаппе бежит 36 километров в час. Я не понимаю, что съел Лёша, чтобы так разогнаться, — заявил Шпинёв.

Не в своей тарелке

В дебютном сезоне в «Аталанте» у Миранчука тоже всё складывалось не очень гладко. Сначала россиянин долго и безвылазно сидел в запасе, но затем Гасперини потихоньку стал подтягивать хавбека к составу. Тот получал не очень много игрового времени, но часто тратил его с пользой. По итогам сезона россиянин собрал неплохую коллекцию из семи голов во всех турнирах и трёх голевых передач. Специалисты в целом соглашались, что дебютный год для Миранчука стоит признать сносным.

Но прогресса пока, мягко говоря, не видно. Второй сезон складывается для Миранчука гораздо хуже первого. Кажется, россиянин так и не привык ни к требованиям Гасперини, ни к реалиям европейского футбола самого высокого уровня. «Аталанта» играет в быстрый пас и резко переходит из обороны в атаку, а Миранчук из-за своей любви к работе с мячом часто тормозит игру клуба из Бергамо.

Местные журналисты также часто упрекают Миранчука в пассивных действиях в борьбе за мяч. Итальянский футбол предусматривает активное участие в прессинге каждого игрока, а также самоотверженное ведение единоборств, но у россиянина с этим всё плохо. Не очень понятно, связано ли это исключительно с отсутствием умения или дело только в желании.

Ещё один объективный фактор, мешающий Миранчуку заиграть в «Аталанте», — сумасшедшая конкуренция. На его позиции в клубе выступают Йосип Иличич, Руслан Малиновский и Маттео Пессина, иногда выше поднимается Марио Пашалич. В такой компании отвоевать место в составе архисложно.

imagephotoagency.it via imago-images.de/Global Look Press

Пути отхода

Всё происходящее с Миранчуком в последнее время намекает на уход футболиста из клуба уже этой зимой, но итальянцы вряд ли будут продавать россиянина. Хавбека приобретали за 14,5 миллиона евро, но сейчас вряд ли кто-то готов отдать за него больше 10 миллионов. «Аталанта» же точно не захочет терпеть убытки, поэтому пока логичнее подыскать место для ухода игрока в аренду. По словам Шпинёва, некоторые команды серии А проявляют к Миранчуку предметный интерес.

Пожалуй, аренда — оптимальный вариант для Миранчука. В команде поскромнее россиянин получит больше игрового времени и сможет вновь обрести уверенность в своих силах, которая необходима, в том числе и национальной сборной России.

Главное, чтобы Миранчук не соблазнился предложениями с родины, которые наверняка будут. Условный «Зенит» может легко отдать за хавбека с российским паспортом и 25 миллионов евро, а также положить ему зарплату раза в три выше, чем в «Аталанте». Вот только большой футбол для россиянина на этом закончится.