Царство уныния: как российские клубы провели стартовый отрезок еврокубков

Первый круг в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы окончен. Российские команды выступили в нём примерно одинаково: не блеснули, но и не потеряли шансов на плей-офф. Рассказываем подробнее об успехах и неудачах «Зенита», «Спартака» и «Локомотива».

В шаге от топов

По итогам трёх матчей в Лиге чемпионов в копилке «Зенита» три очка. На этот результат можно смотреть по-разному. С одной стороны, у команды не очень шансов на борьбу за выход из группы, с другой — оба поражения минимальные, и случились они во встречах с европейскими топ-клубами.

Выездную игру с действующим победителем Лиги чемпионов «Челси» «Зенит» провёл практически образцово. Сумасшедшей по именам атаке лондонцев не удалось создать практически ничего. Лишь один раз огромный Ромелу Лукаку продавил-таки оборону россиян и головой уложил мяч в угол, однако для победы синим этого оказалось достаточно. При этом у «Зенита» были перспективные контратаки. Чуть больше везения — и в Лондоне получилось бы разжиться очками.

Ещё ближе к положительному исходу петербургский клуб был в домашней встрече с «Ювентусом». Туринцы, которые сейчас переживают сложные времена, были ничем не лучше хозяев и вполне могли уехать из Санкт-Петербурга ни с чем. Но «Зенит» своими шансами не воспользовался, а итальянцы благодаря удару головой Деяна Кулушевски увезли-таки из России победу.

Теперь в активе «Зенита» лишь три очка, добытые благодаря разгромной победе над «Мальмё». Туринцы с девятью очками уверенно впереди, а лондонцы имеют шесть баллов. Обойти топов команде Сергея Семака будет очень тяжело, а вот третью строчку россияне обязаны сохранить.

Красно-белые качели

«Спартак» начал путь в групповом этапе Лиги Европы с чудовищного домашнего поражения от польской «Легии». По игре, особенно в первом тайме, у красно-белых было не всё так плохо, но в концовке матча москвичи благодаря расхлябанности Николая Рассказова и Александра Ломовицкого пропустили мяч и остались с нулём очков.

Рассказов позже «зажёг» в домашней игре с «Лестером». Российский клуб в поединке с одной из лучших команд Англии выглядел достойно и даже смог забить целых три мяча, однако ужасные действия в обороне свели все усилия на нет. Особенно отличился Рассказов, которого главный тренер «Спартака» Руй Витория вынужденно выпустил третьим центральным защитником из-за большого количества травмированных. Практически все четыре гола были забиты англичанами из зоны молодого защитника. Скорее всего, теперь Рассказов не скоро вернётся в состав.

Между поражениями от «Легии» и «Лестера» москвичи выдали феноменальную игру в Неаполе, где смогли взять три очка. В победу красно-белых над лидером чемпионата Италии «Наполи» не верил вообще никто, но это случилось. Помогло глупое удаление у неаполитанцев в первом тайме при счёте 1:0 в пользу хозяев. После этого «Спартак» забил три подряд и пропустил лишь однажды.

В борьбе за выход в следующий раунд у «Спартака» ещё не все потеряно: спасибо «Легии», которая сенсационно победила «Лестер». Благодаря этому, в квартете всё очень плотно.

Поезд в огне

Для «Локомотива» старт в Лиге Европы получился чуть более удачным, чем у «Спартака». Команда на своем поле весь матч «отскакивала» от «Марселя», пропустила мяч и практически ничего не могла создать впереди. Помог гол новичка железнодорожников Тино Анджорина, арендованного у «Челси».

Второй матч получился ещё более печальным для российской команды. Россияне гостили в Риме у «Лацио». Уже к 38-й минуте хозяева забили два мяча и решили вопрос о победителе. После этого у римлян была тонна моментов, от разгромного поражения «Локомотив» спасло чудо. Но не это самое печальное для москвичей. Расстроило то, что гости не смогли создать за весь матч не то что ни одного опасного момента, а даже ни разу толком не подошли к чужим воротам.

К матчу с «Галатасараем» железнодорожников готовил уже новый тренер. Серба Марко Николича у руля москвичей сменил немец Маркус Гисдоль. Однако игра москвичей от этого особо не поменялась. Да, во втором тайме россияне придавили соперника, но стопроцентных моментов создать не удалось. При этом в концовке хозяева ещё и пропустили результативную контратаку. Но даже одно очко оставляет «Локо» надежду на продолжение борьбы, благо все команды, кроме турецкой, в квартете растеряли кучу очков.