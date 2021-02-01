Миранчуку рано в Россию: итальянцам надо перестать травить полузащитника

В Серии А началась вторая половина чемпионата, и российский полузащитник Алексей Миранчук встретил её, что называется, «за упокой». Болельщики снова накинулись на игрока. Но его точно рано «хоронить». NEWS.ru анализирует все его прошедшие игры за клуб из Бергамо и объясняет, что 25-летний хавбек достоин играть в Европе.

Переход Алексея Миранчука в «Аталанту» ждали все болельщики итальянского клуба. Да что уж там, руководство то и дело отзывалось о футболисте только положительными словами. Однако с появлением в команде россиянина что-то пошло не так. Все помнят его яркий старт: дебютировал в матче Лиги чемпионов против «Мидьюлланда», выйдя на поле на 80-й минуте, отличился голом в девятку и влюбил в себя фанатов. Затем появился в матче Серии А и также отметился забитым мячом. Потом началась череда неудач, и в декабре экс-игроку «Локомотива» пришлось сидеть в глубоком запасе. Тем не менее, уже в январе главный тренер Джан Пьеро Гасперини выпустил игрока в противостоянии с «Кальяри» в рамках Кубка Италии. Тогда Миранчук отметился двумя голами (хоть и засчитали только один). А 20-го января наставник команды и вовсе доверил Алексею место в стартовом составе против «Удинезе». Всё это время болельщики то обожали, то ненавидели его, отправляя обратно в Россию. И вот на 20-ую встречу Серии А против «Лацио» Миранчук во второй раз вышел со стартовым свистком.

Надо признать, это было довольно печальное зрелище: за 54 минуты, проведённые на поле, полузащитник не просто не выделился, но совершенно потерялся. После ухода Миранчука с поля и итогового поражения команды со счётом 1:3 фанаты клуба разорвали в пух и прах страницы Twitter, указывая на недостатки российского футболиста.

Миранчук потерянный в «Аталанте». Ромбы не формируются на флангах, — высказался один из фанатов.

Miranchuk est perdu cÃ´tÃ© Atalanta. Les losanges ne se forment pas sur les cÃ´tÃ©s. — Kamata (@KamataFCB) January 31, 2021

Прошла 21 минута, и я только сейчас понял, что Миранчук на поле. До сих пор он был абсолютно незаметен, — отметил другой болельщик.

Mamy 21 minute a ja siÄ dopiero teraz zorientowaÅem Å¼e Miranchuk jest na boisku. Narazie jest kompletnie nie widoczny #wÅoskarobota — Patryk WrÃ³bel (@PatrykW92501992) January 31, 2021

И подобных комментариев довольно много. Болельщиков, конечно, можно понять. Ну а кому понравится, когда покупают игрока, представляют его, как спасителя клуба, а в итоге он играет через раз и почему-то совсем не похож на нападающего «Барселоны» Лионеля Месси или форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Фанаты «Аталанты» давно хотят приблизиться к чемпионству и завоевать новые трофеи, и вместо того чтобы оказаться ещё на один шаг ближе к цели, они опустились на шестое место в турнирной таблице.

vk.com/atalanta_calcio

Перед противостоянием с «Лацио» Гасперини утверждал, что Миранчук продолжает не вписываться в схему, но и менять её из-за одного футболиста он не намерен.

У «Аталанты» своя структура. Её нельзя разбивать, необходимо поддерживать структуру команды. Миранчуку требуется немного больше времени, чем Мехле, Пессине и Ромеро, потому что он из другой лиги, совсем другой. С Малиновским (украинец — NEWS.ru) же формула работает, — отмечал специалист.

Думается, что после неприятного поражения тренер лишний раз убедился в правильности своих слов. Миранчук пока не выглядит готовым. Но отправлять его в Россию обратно, а уж тем более «хоронить» футболиста явно не стоит.

Много ли вы помните новичков, которые без знания языка и особенностей построения игры тренером быстро вписываются и творят новую и положительную историю клуба? Кажется, нет. Алексею всё ещё нужно время, как бы банально это не звучало. Гасперини абсолютно прав.

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Миранчук достойный игрок, но спортсмену действительно нужно осознать, что он в клубе, где очень много талантливых игроков, и борьба за конкуренцию продолжится.

Миранчук — хороший футболист, но дело в том, что в «Аталанте» достаточно игроков, которые выглядят замечательно. В клубе сильная конкуренция. В «Локомотиве» Сёмин давал играть ему, как он хочет, он был лидером. Соответственно, и играть ему было легче. В Италии он должен работать гораздо больше. Ни в коем случае «хоронить» его болельщикам не надо. Болельщики — это всплески эмоций. Фанаты — дело тонкое, но обращать внимание на негативные высказывания не стоит, — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, единственный итальянский клуб, где он сможет забивать, — «Аталанта». И эта команда ему много принесёт.

Лёша — хороший футболист. Ему нужно подучить язык, и всё точно получится. Тем более сейчас Коваленко из «Шахтёра» переходит, будет российско-украинский тандем. Может, в «Аталанте» помирятся Украина с Россией, — добавил он.

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец остался несколько разочарован игрой россиянина в последней игре. Однако, как утверждает специалист, итальянский чемпионат поможет ему пройти трудное испытание на выносливость как на поле, так и за его пределами.

Я разочарован результатом с «Лацио», конечно, но моё мнение изначально было чётко сформировано — это очень напряжённый чемпионат, и Алексею нужно было чётко себе представлять и быть подготовленным. Без языка, без семьи, без поддержки всегда сложно. Это очень большое испытание для игрока его возраста. Так что логично было, что он столкнётся с проблемами как на поле, так и вне его. Главное — он должен уметь отстаивать свои позиции и уметь отвечать на отрицательные мнения во время игры, — сказал Бышовец корреспонденту NEWS.ru.

Специалист убеждён, что Миранчуку ещё предстоит сохранить свои индивидуальные качества.

Я знаю недостатки братьев (Миранчуков), разговаривал с ними в Турции. Меня смущала их скромность и доброжелательность. В конкурентной среде это слишком сложно сохранить, — заключил он.

Сейчас на счету 25-летнего хавбека 15 матчей во всех турнирах, четыре гола, одна результативная передача и 28 минут среднего проведённого времени на поле. Дайте парню расслабиться, полноценно втянуться в совершенно новую для него лигу и требования. Не все рождаются Месси и Роналду. Зато если человек по-настоящему чего-то хочет, он добивается. И Алексей как раз из этой категории людей. Он точно достоин продолжать играть в Серии А.