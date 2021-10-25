Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на матчи отбора в ноябре

Объявлен расширенный состав сборной Росси по футболу на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022. Форварда «Зенита» Артёма Дзюбы не оказалось в заявке. Эта информация появилась на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В расширенный список сборной России вошёл 41 футболист. Окончательный состав будет объявлен 1 ноября.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сослан Джанаев («Сочи»), Никита Хайкин («Будё-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Арсен Адамов («Урал» Екатеринбург).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили (все — «Локомотив» Москва), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба — ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Ионов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак» Москва), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Ежов («Крылья Советов» Самара).

Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Гамид Агаларов («Уфа»), Иван Сергеев («Крылья Советов» Самара).

В ноябре подопечным Валерия Карпина предстоит провести два матча. Первая игра против сборной Кипра состоится в Санкт-Петербурге 11 ноября. Против команды Хорватии национальная команда сыграет в городе Сплит 14 ноября.

Ранее сообщалось, что советский и российский тренер Валерий Непомнящий высказался на тему будущего Артёма Дзюбы в сборной России. Форвард «Зенита», сославшись на плохие физические кондиции, отказался принимать участие в октябрьском цикле отборочных матчей чемпионата мира 2022 года. Специалист отметил, что Карпин и Дзюба должны урегулировать между собой все «личностные моменты».