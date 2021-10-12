«Мужчины что-нибудь придумают»: Непомнящий о возращении Дзюбы в сборную

Советский и российский тренер Валерий Непомнящий в разговоре с NEWS.ru высказался на тему будущего Артёма Дзюбы в сборной России. Форвард «Зенита», сославшись на плохие физические кондиции, отказался принимать участие в октябрьском цикле отборочных матчей чемпионата мира 2022 года. Специалист отметил, что Карпин и Дзюба должны урегулировать между собой все «личностные моменты».

Карпин придерживается такой позиции: если футболист в хорошей форме, то он имеет все шансы попасть в сборную. Но в этой истории, как мы знаем, имеет место не только профессиональный момент, но и личностный. Не знаю, как из этой ситуации будут выходить Артём и Валерий. Думаю, мужчины что-нибудь придумают, — сказал Непомнящий в разговоре с NEWS.ru.

На вопрос о том, нужен ли Дзюба национальной команде, Непомнящий ответил, что склонен в этом вопросе доверять главному тренеру.

Это не мне решать, не моя задача. Я на сто процентов доверяю Карпину в этом вопросе. Моё мнение никому не должно быть важным, — заключил специалист.

Полное интервью с Валерием Непомнящим можно посмотреть в разделе «Спорт».

Сборная России обыграла команду Словении со счётом 2:1. В составе России голами отметились защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

По итогам восьми туров российская команда лидирует в таблице группы H, набрав 19 очков. Подопечные Карпина гарантировала себе участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира-2022.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России в раздевалке после победы над Словенией спели песню «Валера, Валера» исполнительницы Афродиты. Главный тренер команды Валерий Карпин под неё станцевал.