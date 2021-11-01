Опубликован состав сборной России на заключительные матчи отбора ЧМ-2022

Стал известен окончательный состав сборной России по футболу на заключительные матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года, которые пройдут в ноябре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с командами Кипра и Хорватии.
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В итоговый список для подготовки к матчам квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года вошли 29 игроков. Среди них четыре голкипера, девять защитников, 13 полузащитников и три нападающих.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Будё-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).
Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).
Ранее сообщалось, что главный тренер Валерий Карпин назвал Далера Кузяева ключевым футболистов сборной России. При этом он отметил, что полузащитник «Зенита» рискует пропустить оба заключительных матча квалификации ЧМ-2022. По его словам, в лучшем случае он успеет восстановиться к игре с Хорватией.