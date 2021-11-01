Опубликован состав сборной России на заключительные матчи отбора ЧМ-2022

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что считает полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Далера Кузяева ключевым игроком национальной команды. В связи с этим его отсутствие в ноябрьских матчах рискует стать серьёзной потерей.

По коронавирусу Смолова общались. Это был ложноположительный тест, сейчас уже получил отрицательный. Сегодня должен ещё один получить. Должно быть всё нормально. Кузяев — ключевой игрок, большая потеря для сборной. Держим...