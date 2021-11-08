Захарян и Самошников не выступят за сборную России в ноябрьских матчах

Защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по медицинским причинам не смогут помочь сборной в предстоящих матчах отбора на ЧМ-2022. Об этих изменениях сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
На сайте организации говорится, что изменения в составе
Сборная России 11 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с командой Кипра, а 14 ноября в Сплите с Хорватией.
Ранее сообщалось, что вратарь «Спартака» Артём Ребров объявил о завершении профессиональной карьеры. В своём заявлении он отметил, что принимает это решение, будучи абсолютно спокойным и уверенным в том, что делает.