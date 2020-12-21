Нобоа объяснил неудачи Кокорина в «Спартаке»

https://static.news.ru/photo/cdc0a8fc-42ab-11eb-9749-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: spartak.com

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа объяснил, почему его бывший одноклубник Александр Кокорин никак не может адаптироваться в «Спартаке». По мнению эквадорца, на это есть ряд объективных причин.

Он такой футболист, что ему нужна поддержка. Надо понимать, куда отдать ему пас. И играя со мной, он знал, что если хорошо откроется, я ему обязательно отдам и сделаю это правильно. А главное — у него не получается в «Спартаке» из-за травмы. Когда у меня травмы, я тоже не могу играть как умею, — сказал Нобоа в интервью «Спорт-Экспрессу».

Александр Кокорин присоединился к «Спартаку» в августе 2020 года, однако с тех пор провёл за «красно-белых» лишь восемь матчей, в которых забил два мяча, оба — с пенальти. Ряд игр он пропустил из-за травм.

В частности, повреждение не позволило ему выйти на поле в играх против «Сочи» и «Зенита». В обеих «Спартак» уступил — 0:1 и 1:3 соответственно.

Будущее Кокорина в «Спартаке» сейчас под вопросом. По данным СМИ, тренерский штаб рассчитывал, что игрок будет интенсивно тренироваться с командой до конца календарного года, после чего «красно-белые» должны отправиться в отпуск. Однако спортсмен уже улетел на Мальдивы — сообщается, что он в индивидуальном порядке восстанавливается после травмы в комфортном климате.

Впрочем, перспективы «Спартака» сейчас в принципе выглядят туманными. Главный тренер команды Доменико Тедеско заявил, что уйдёт после окончания текущего сезона. Но инсайдеры сообщают, что по непроверенной информации, немецкий специалист может покинуть «Спартак» уже зимой.

Что же касается Кокорина, то он, по слухам, может вернуться в «Сочи». Как писал NEWS.ru, генеральный директор южного клуба Дмитрий Рубашко уклончиво ответил на вопрос о возможном возвращении в команду нападающего московского «Спартака».