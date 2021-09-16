«Лимит убивает конкуренцию? Это чушь»: в чём проблема российского футбола

Еврокубковый сезон только начался, а российским болельщикам уже должно быть грустно. Мы лишилась двух команд в Лиге конференций, опустились на десятую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, «Зенит» и «Спартак» уже проиграли свои стартовые матчи в Европе. Неужели и этот еврокубковый сезон не сулит ничего позитивного? Почему наш футбол из года в год регрессирует? Есть ли спасение? Отвечает на эти вопросы почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

— Если сопоставить первые игры «Зенита» и «Спартака» в еврокубках, то чувствуется очень сильная разница в качестве игры, в уровне подготовки — во всём. С чем связана такая сильная разница в игре наших команд?

— Всегда в этом деле есть две составляющие: уровень мастерства футболистов и уровень подготовки команды. Я не вижу большой разницы между мастерством игроков «Зенита» и «Спартака». И там, и там играли или играют футболисты национальных команд. Промес играл за сборную Нидерландов, Ларссон вызывался Швецией, Зобнин и Джикия — основные игроки в России. Но в уровне подготовки — то, что зависит от тренера — есть огромное отличие. Если зенитовцы бегут, находятся в целом в хорошей форме, то в «Спартаке» совсем всё не так. Отсюда и отличия. Разница может быть не в счёте. Разница в игре, которую они показали. «Спартак» плохо подготовилсяк матчу с «Легией».

«Спартак» – «Легия», Лига чемпионов Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

— Оцените шансы обоих клубов выйти в весеннюю часть еврокубков.

— Сейчас можно делать какие угодно умозаключения, но ещё пять игр у обеих команд. Тот же «Спартак» может прибавить. Мастерства команде не занимать. К тому же у «Зенита» будет непростая осень — группа очень сложная. «Ювентус», «Челси» не подарок. Поэтому нет однозначного ответа на этот вопрос. Всё ещё может много раз измениться.

— Вопрос к вам как к опытнейшему управленцу. Что случилось с российским футболом? Три года назад Российская премьер-лига (РПЛ) была шестой лигой Европы, мы получили три места в ЛЧ, но уже спустя год откатились во второй десяток и продолжаем падать. Команды пересталине то что из групп выходить, даже до самих групп доходить. Всего пара побед в Европе на всех уровнях за два года, поражения от «Рукова», «Локомотива Тбилиси», «Маккаби», «Лудогорца», «Ференцвароша», «Вольфсберга», теперь «Легии». При всём уважении к этим командам, ещё три года назад это было немыслимо.

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков Владимир Трефилов/РИА Новости

— Парадокс для меня состоит в том, что чем больше мы привлекаеминостранцев, причём не самых плохих, тех хуже мы играем. Я со своей стороны могу объяснить этот парадокс только тем, что мы плохо тренируемся. Вот и вся разница. Играем в старомодный футбол, нет ярко выраженной игровой идеи. Мы в этом году уже потеряли два клуба в еврокубках (речь идёт о «Рубине» и «Сочи»). Тем самым подтверждается тенденция последних двух лет. В сезоне-2019/20 никто никуда не вышел, в сезоне-2020/21 сыграли 26 игр, в которых одержали победу только один раз. Новый сезон — две команды вылетели, две проиграли. Вывод один: плохо тренируемся, плохо готовимся.

— У нас плохие специалисты, не способные выстроить грамотную подготовку своих команд?

— Объяснение может быть только таким: и специалисты плохие, и игроки тренируютсяспустя рукава. Что из этого преобладает, мне сказать тяжело. Я не был ни на одной тренировке.

— Вы отметили, что к нам приезжают неплохие иностранные игроки, но вашу позицию разделяют не все. Некоторые специалисты как одну из проблем отката отмечают то, что к нам перестали приезжать качественные легионеры. Раньше в нашем чемпионате играли такие ребята, как Халк, Витсель. Теперь это в большинстве своём ноунеймы. Это легионерам разонравился наш чемпионат или у наших клубов резко закончились деньги, чтобы покупать качественных иностранцев?

— Я бы назвал тот период исключением. Халк и Витесель — игроки очень высокого класса. Но вы посмотрите: у нас есть Малком, Вендел, Клаудиньо. Это игроки сборной Бразилии, олимпийские чемпионы. Уровень хороший, просто играют плохо. То же самое можно сказать и о спартаковских игроках: разве плохой уровень игры демонстрировал Ларссон два года назад? Он был одним из лучших футболистов в России. Сейчас всё это пропало. Соглашусь, в нашем чемпионате на данный момент нет игроков уровня Халка.

«Челси» – «Зенит», Лига чемпионов David Klein via www.imago-images.de/Global Look Press

— Чем нынешние проблемы российского футбола отличаются от тех, что были в 90-е годы, до середины нулевых? С чем вы сталкивались на посту главы РФС тогда?

— Мы сталкивались с тем, что у нас ничего не было: ни формы, ни экипировок, ни стадионов, ни баз (всё было занято рынками), ни зарплат хороших, ни спонсоров — ничего.

— Но сейчас всё это есть. Чего же тогда не достаёт? Может, в какой-то степени нет мотивации?

— Мотивация не может возникнуть сама по себе. Одним днём проснулся — мотивация есть. Другим днём проснулся — её нет. Это же всё создаётся общей атмосферой. Тут важна роль тренера — он всему голова. Он формирует мотивацию, создаёт атмосферу. Вопрос мотивации, он довольно щепетильный. В любом случае многое зависит от самолюбия самих игроков, их желания показать себя, вырваться на международный уровень. В 90-е годы, конечно, мотивация была выше, так как условия были хуже. Сейчас мотивации меньше, потому что у нас условия стали очень хорошими. Лучше, чем во многих странах мира.

— Вы — сторонник лимита на легионеров. Но что вы ответите тем, кто говорит: поколение Аршавина, Павлюченко, Кержакова и Жиркова, равно как и предыдущее: Титов, Тихонов, Карпин, Аленичев, выросло без лимита. Ведь лимит начали постепенно вводить только в 2005 году. И те поколения были просто несопоставимо сильнее нынешнего. Разница настолько большая, что даже думать о сравнении неловко.

— Футболисты, которых вы упомянули, быливоспитаны советской системой подготовки. Эта система прежде всего подразумевала индивидуальный подход к игрокам. Она была основана на больших нагрузках, на высоких требованиях к специалистам, на высоких требованиях общества к футболистам и, наконец, эта система создавала стимулы. В том числе и финансовые. Сейчас многое из того, что я сказал, утрачено. Посмотрите, мы уже огромное количество времени ничего не выигрывали на юношеском, молодёжном уровне. Недавно наша юниорская команда проиграла испанцам 1:4. Какое будущее может быть у этой команды? Никакого. Вывод в такой ситуации один: стали плохо работать.

«Спартак» – «Легия», Лига чемпионов Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

— Вы согласны с тезисом: лимит на легионеров раздувает зарплаты российским игрокам и ослабляет конкуренцию?

— Это чушь. Миф, придуманный когда-то и кем-то. Вы сами проанализируйте. Возьмите лимит. Чем больше легионеров — тем хуже мы играем. Было шесть легионеров — более-менее куда-то выходили. Стало семь — никто и никуда не вышел. Стало восемь — из 26 игр проиграли 25. Вот и всё. Все эти мифические умозаключения... Конкуренцию создают тренеры, а не лимиты.