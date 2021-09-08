«Черчесов тайно тренировал Мальту»: что говорили о матче сборной России

Накануне сборная России завершила сентябрьский цикл матчей квалификации к ЧМ-2022 игрой против Мальты. Несмотря на победу (обыграли мальтийцев со счётом 2:0), встреча оставила неоднозначные впечатления у болельщиков. Главная претензия — качество игры. Пока команда Карпина совсем не впечатляет. Чем конкретно недовольны фанаты — в обзоре соцсетей.
Команда Мальты — один из аутсайдеров группы H. Так, по крайней мере, считалось до стартового свистка на «Открытие Арене». Но сборной России откровенно далась тяжело встреча против мальтийцев.
— Почему у сборной России такая отвратительная игра? (@Inraldo9)
— Такие команды надо громить, а не вырывать победу с трудом. (@kosNsk63)
— Что мы будем делать в Хорватии с такой игрой, я даже боюсь представить. Два гола, которые нам подарили мальтийцы и фортуна. Конечно, везёт сильнейшим, но так дело не пойдёт. (@08ikYfE2u40COhS)
— Игра с нашими для мальтийцев заменяет сеансы у психолога по повышению самооценки (@LiesPlace)
— Такое впечатление, что смотрю матч ПФЛ или даже ЛФЛ. Вялого гоняют без особого удовольствия. (@ElenaZev)
— Я рад, что Карпин стал тренером, но начало мрак. Эти 7 очков — подарок кармы за то, что Валера не Стас. (@glebke)
— Вы серьёзно?! В сборной России по футболу может поменяться всё: цвет формы, домашний стадион, состав и даже главный тренер... не меняется только игра, а точнее ее отсутствие. (@Artem_Erasrov)
— Мне кажется, даже ФК Красава сыграл бы лучше. Что происходит вообще? Почему такой ужас? (@glebke)