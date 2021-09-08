«Черчесов тайно тренировал Мальту»: что говорили о матче сборной России

Накануне сборная России завершила сентябрьский цикл матчей квалификации к ЧМ-2022 игрой против Мальты. Несмотря на победу (обыграли мальтийцев со счётом 2:0), встреча оставила неоднозначные впечатления у болельщиков. Главная претензия — качество игры. Пока команда Карпина совсем не впечатляет. Чем конкретно недовольны фанаты — в обзоре соцсетей.

Команда Мальты — один из аутсайдеров группы H. Так, по крайней мере, считалось до стартового свистка на «Открытие Арене». Но сборной России откровенно далась тяжело встреча против мальтийцев.

— Почему у сборной России такая отвратительная игра? (@Inraldo9)

— Такие команды надо громить, а не вырывать победу с трудом. (@kosNsk63)

— Что мы будем делать в Хорватии с такой игрой, я даже боюсь представить. Два гола, которые нам подарили мальтийцы и фортуна. Конечно, везёт сильнейшим, но так дело не пойдёт. (@08ikYfE2u40COhS)

— Игра с нашими для мальтийцев заменяет сеансы у психолога по повышению самооценки (@LiesPlace)

— Такое впечатление, что смотрю матч ПФЛ или даже ЛФЛ. Вялого гоняют без особого удовольствия. (@ElenaZev)

— Я рад, что Карпин стал тренером, но начало мрак. Эти 7 очков — подарок кармы за то, что Валера не Стас. (@glebke)

— Вы серьёзно?! В сборной России по футболу может поменяться всё: цвет формы, домашний стадион, состав и даже главный тренер... не меняется только игра, а точнее ее отсутствие. (@Artem_Erasrov)

— Мне кажется, даже ФК Красава сыграл бы лучше. Что происходит вообще? Почему такой ужас? (@glebke)

Матч настолько не задался, что мимо этого обстоятельства не прошёл даже официальный аккаунт сборной России.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал команду. Одними из первых отреагировали в Федерации регби России.

— Да норм, пойдёт! Поздравляем! (@RegbyRussia)

— Совсем недавно все игры были такими. Главное теперь даже официальный аккаунт может об этом говорить. Добились свободы, появится и игра. (@lonewolfkaz)

Кто-то считает, что проблема не в Валере.

— Ну, дело не в Валере. Одни топоры и бревна играют. (@polesonair)

— Мальта п*****. Но Карпин не виноват, только пришёл и сразу такие испытания. (@captain_vant)

Неоднозначная игра команды заставила даже вспомнить бывшего главного тренера сборной Станислава Черчесова.

— Короче, по ходу Черчесов тайно тренировал эту Мальту, чтобы всем нам отомстить. (@temagastello)

— Верните усатого! (@Oleg_Oleg65)

Ещё одной из ярких тем обсуждения стал показ матча на телеканале РЕН ТВ. Многие болельщики убеждены, что это обстоятельство тоже могло повлиять на игру национальной команды.

— Прошло пять минут матча, а на поле ещё не приземлилось ни одной летающей тарелки... Рен ТВ не оправдывает моих ожиданий. (@temagastello)

— Матч, кстати, показывает РенТВ. Это необъяснимо, но факт. Наши парни стараются соответствовать. Такое чувство, что я смотрю артхаусный фильм, а не футбол. (@maltprogrammer)

— Аномальная результативность Смолова вызывает радость, но заставляет задуматься — а не рептилоид ли он? (@temagastelo)