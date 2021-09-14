Легионеры «Зенита», кроме украинца, встали на колено перед игрой с «Челси»

Все легионеры российского футбольного клуба «Зенит», кроме украинца Ярослава Ракицкого, встали на одно колено перед игрой с «Челси». Это произошло перед матчем Лиги чемпионов в Лондоне. Так футболисты выразили солидарность с борьбой против расизма, сообщает «РИА Спорт».

На колено встали Дуглас Сантос, Вендел, Барриос, Малком, Клаудиньо и Азмун. Россияне и украинец остались стоять, не поддержав легионеров.

В чемпионате России игроки «Зенита» подобного не делали.

В июле 2021 года российский футбольный судья Сергей Карасёв, работавший на Евро-2020, объяснил, почему отказывается вставать на одно колено перед матчами в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»). Он отметил, что «это дело добровольное» и он и так уважает всех людей независимо от национальности.

На Евро-2020 футболисты российской сборной также не стали преклонять колено в знак солидарности с борьбой против расизма перед матчем с командой Бельгии.