«Лишь дилетанты могут требовать красивой игры»: Юран о матче сборной России

Бывший футболист сборной России Сергей Юран в разговоре с NEWS.ru прокомментировал игру национальной команды в сентябрьском цикле отборочных матчей ЧМ-2022. В трёх играх подопечные Валерия Карпина набрали семь очков.

Юран считает, что на данном этапе семь очков — это хороший результат, но было бы ещё лучше, если бы смогли обыграть команду Хорватии.

У них сильная сборная, но обновлённой команде России удалось взять очко дома. Кипр и Мальту нужно было в любом случае побеждать, с чем сборная и справилась. Основные матчи ещё впереди. В игре против Хорватии на выезде, Словении и Словакии решится всё, — сказал Юран в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также бывший футболист сборной России отреагировал на критику в отношении качества игры подопечных Карпина.

Лишь дилетанты могут требовать сейчас от сборной и яркой игры, и результатов. Это не колесо, которое можно поменять и машина поедет. Мы сменили тренера сборной, сменили игроков почти на 90%. Тогда уж нужно выбирать скептикам, что конкретно они хотят. Нереально за такой короткий срок изменить игру. Любой профессионал это понимает. На данном этапе намного важнее результат. Игра всегда забывается, а счёт остаётся, — добавил Юран.

По мнению специалиста, сейчас в первую очередь необходимо обратить внимание на физическое состояние футболистов.

Настораживает физическое состояние игроков. С чем это связано, сказать тяжело. Но в качестве решения проблемы, возможно, целесообразным будет далее поддерживать постоянный контакт с тренерами клубов, в которых заняты игроки национальной команды. По-другому вряд ли как-то удастся решить это проблему. Наша главная цель — выход на чемпионат мира. Футбольные клубы не должны забывать об этом, — заключил он.

После шести туров команда Карпина располагается на второй строчке группы H с 13 очками в запасе.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов отреагировал на вызов в национальную команду.