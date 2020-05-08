Футболисты «Оренбурга» закупили продукты и медикаменты для ветеранов

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Игроки футбольного клуба «Оренбург» оказали материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Футболисты оренбургской команды собрали финансовые средства, оплатили продуктовые наборы и медикаменты и передали их штабу волонтёров Народного фронта, которые развезут подарки ветеранам, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее руководство РПЛ и РФС обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила командам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, писал NEWS.ru.