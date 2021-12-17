Футболиста «Наполи» ограбили перед матчем с «Миланом»

Нападающий «Наполи» Адам Унас стал жертвой ограбления перед матчем с «Миланом» в рамках 18-го тура чемпионата Италии по футболу. Злоумышленники проникли в гараж спортсмена и вынесли все ценности из его дома. Инцидент не повлиял на решение тренерского штаба «Наполи» о включении футболиста в состав команды на матч с «Миланом», сообщает Football Italia.

Когда Унас возвращался домой после тренировки, грабители въехали за ним в гараж и «обездвижили» его. Затем они заставили спортсмена отдать все наличные деньги и драгоценности, включая золотую цепочку стоимостью €5 тысяч.

На данный момент футболист находится в заявке «Наполи» на игру 18-го тура.

25-летний алжирский нападающий известен по выступлениям за французские «Бордо» и «Ниццу», а также за итальянский «Кротоне». Состав «Наполи» Унас пополнил в 2017 году. Он провёл за команду 51 матч, забив семь мячей и отдав одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что грабители проникли в дом нападающего каталонской «Барселоны» Ансу Фати и вынесли деньги, драгоценности, а также часы. В тот момент родственники футболиста наблюдали по телевизору за его игрой в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».

Близкие Фати услышали странные звуки, раздававшиеся на верхнем этаже дома, и позвонили в полицию. Но к приезду сотрудников правоохранительных органов воры покинули место происшествия.