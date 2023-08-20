Дерби двух столиц: кто победит в главном матче РПЛ «Спартак» — «Зенит» Эксперты сделали прогнозы на центральную встречу тура

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В воскресенье состоится центральный матч не только пятого тура, но, возможно, и всего первого круга Российской премьер-лиги: «Спартак» на своем поле примет чемпиона последних пяти сезонов — «Зенит». В какой форме две самые популярные команды России подошли к игре, какие прогнозы на матч дают Юрий Семин, Дмитрий Губерниев, Сергей Карякин, Валерий Непомнящий и Дмитрий Булыкин — в материале NEWS.ru.

Как сложился старт сезона для «Спартака»

Старт нового сезона для московского «Спартака» получился в целом удачным. Подопечные Гильермо Абаскаля выиграли первые пять матчей во всех турнирах: три в РПЛ и два в Кубке России. Первое поражение случилось лишь на прошлой неделе — в Екатеринбурге от местного «Урала». В той встрече красно-белые были близки к победе после гола Александра Соболева на 81-й минуте, но в последние пять минут успели пропустить два мяча и проиграть — 2:3.

В предыдущих пяти играх проблемой 10-кратных чемпионов России была защитная линия: команда пропустила девять мячей. Для решения этой проблемы красно-белые подписали двух новичков: защитника сборной Сербии Срджана Бабича из испанской «Альмерии» и молдаванина Олега Рябчука. Последний — воспитанник «Порту», в прошлом году играл в основе греческого «Олимпиакоса» и вытеснил из состава легендарного Марсело. Рябчук почти наверняка сыграет с «Зенитом», успеют ли заявить Бабича — большой вопрос.

Сколько получают новички «Спартака»

За Рябчука заплатили €6 млн, зарплата 25-летнего игрока сборной Молдавии — €1,2 млн в год. Трансферная стоимость Бабича — €5 млн, зарплата — €1,5 млн в год. Помимо них «Спартак» усилился двумя игроками атаки: конголезцем Тео Бонгондой из «Кадиса» (€6 млн) и Хесусом Мединой, последнего купили у московского ЦСКА за €7 млн. Оба уже успели отметиться забитыми мячами за новый клуб и почти наверняка сыграют с чемпионом России в это воскресенье.

Фото: spartak.com

Какую игру показывает «Зенит», сколько стоят его игроки

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл последние пять чемпионатов России, но этот начал не слишком удачно: ничья с «Ростовом», поражение от «Динамо» и победы над «Пари НН» и «Факелом». Семь очков в четырех матчах — неплохой результат, но болельщиков не впечатляет и игра команды Сергея Семака: всего шесть ударов по воротам в домашнем матче с клубом из Воронежа и два — в кубковой встрече с «Крыльями Советов».

Но невысокой результативности есть объяснение: в межсезонье «Зенит» потерял нескольких ведущих игроков, главная потеря — Малком. В прошлом сезоне бразилец с российским паспортом был лучшим бомбардиром команды с 23 голами. Теперь он играет вместе с Неймаром в «Аль-Хиляле» и забил там три мяча в первом же матче. «Зенит» также покинул Далер Кузяев, в прошлом сезоне игравший важную роль в полузащите.

Но и без них команда Сергея Семака остается самой дорогой в РПЛ: суммарная стоимость игроков «Зенита» по версии портала Transfermarkt — €149 млн, «Спартака» — €105 млн.

У какой команды преимущество в личных встречах

За последние пять лет «Зенит» и «Спартак» встречались 14 раз. Восемь раз побеждали сине-бело-голубые и лишь два раза — красно-белые. Еще четыре встречи завершились вничью. Разница мячей — 26:15 в пользу «Зенита». В прошлом сезоне подопечные Семака дважды обыграли «Спартак» в РПЛ: 2:1 в Москве и 3:2 в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Губерниев ожидает семь голов

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в интервью NEWS.ru предположил, что матч закончится со счетом 4:3, но не уточнил, в чью пользу.

«Будет хорошая схватка. Я надеюсь, что „Спартак“ себя покажет, потому что „Зенит“ невероятный раздражитель, тем более что питерская команда стартовала не очень хорошо, немножко пробуксовывая, а „Спартак“ может временами поймать кураж. И поэтому я жду много голов и надеюсь, что кто-нибудь победит со счетом 4:3, а кто — пусть они сами решают», — сказал Губерниев.

Чего ждет от матча Валерий Непомнящий

Тренер Валерий Непомнящий, известный по работе со сборной Камеруна на чемпионате мира 1990 года, выразил уверенность, что матч «Спартак» — «Зенит» будет захватывающим.

«Команды на данный момент равные. Сейчас „Спартак“ на ходу и неплохо играет в атаке, в то время как „Зенит“ хромает, но, думаю, у них было время подготовиться. Я жду захватывающей, интересной игры. Надеюсь, что забивать будут обе команды, а вот кто выиграет — не поддается никаким прогнозам. Обе команды стараются играть в атакующий футбол, который мне нравится, поэтому я с уважением отношусь к обеим», — сказал Непомнящий NEWS.ru.

Он отметил, что временные трудности «Зенита» легко объяснимы: есть изменение в составе, новым игрокам нужно время. «Спартак» же, по его мнению, «всегда труднопрогнозируем, от них никогда не знаешь чего ждать».

Сергей Карякин надеется на «Спартак»

Шахматист Сергей Карякин заявил в интервью NEWS.ru, что будет болеть за «Спартак», но матч, скорее всего, закончится вничью.

«„Спартак“ феерично начал сезон, показывал классный атакующий футбол, но матч в Екатеринбурге расстроил концовкой, показал наметившиеся огрехи в обороне. „Зенит“ тоже не блещет в защите, „Факел“ очень натужно обыграли, несмотря на счет 2:0. Там легко могла быть ничья. „Зенит“ начал год не по-чемпионски, а у „Спартака“ большие амбиции, но надо налаживать оборону. От матча жду много голов, открытой игры. Надеюсь, „Спартак“ победит, но мне кажется, что все закончится боевой ничьей», — сказал гроссмейстер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Карякин

Юрий Семин обозначил тактику «Зенита»

Один из самых заслуженных и титулованных тренеров России, экс-наставник «Локомотива» и национальной сборной Юрий Семин считает нынешние «Спартак» и «Зенит» равными по классу.

«Равные шансы у обеих команд. „Спартак“ сильнее по игре в атаке. Я думаю, „Зенит“ укрепит оборону и попытается блокировать их атаки. Мне кажется, должен быть совершенно равный матч — 50 на 50. Я бы предпочтение никому не отдал», — сказал Семин NEWS.ru.

Дмитрий Булыкин не увидел фаворита

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин, известный по выступлениям за «Локомотив», «Динамо», «Аякс» и «Байер», согласился с Семиным: шансы 50 на 50.

«Я жду интересную игру. Во-первых, дерби двух столиц, во-вторых, „Зенит“ является очень серьезным раздражителем для всех, потому что он чемпион, и „Спартак“ захочет его обыграть. Я думаю, будет голевая игра и все должны получить удовольствие. Шансы — 50 на 50. „Спартак“ играет дома, при своих болельщиках, и все у них хорошо, а „Зенит“ плохо начал, но в то же время они — чемпионы и всегда могут хорошо выступить, учитывая хороший состав», — сказал Булыкин NEWS.ru.

Встреча пройдет 20 августа на «Открытие Банк Арене» в Москве, начало — в 19:30.

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