«Жду много голов»: Губерниев о предстоящем матче «Спартак» — «Зенит» Губерниев сообщил, что ожидает много голов в матче «Спартак» — «Зенит»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что ожидает много голов в предстоящем матче пятого тура чемпионата России по футболу «Спартак» Москва — «Зенит» Санкт-Петербург, который пройдет в столице 20 августа. В беседе с NEWS.ru телеведущий добавил, что «Спартак» должен себя хорошо показать, так как питерская команда является сильным раздражителем для москвичей.

В предстоящем матче Зенит-Спартак будет хорошая схватка. Я надеюсь, что «Спартак» себя покажет, потому что «Зенит» невероятный раздражитель, тем более что питерская команда стартовала не очень хорошо, немножко пробуксовывая, а Спартак может временами поймать кураж. И поэтому я жду много голов, и надеюсь, что кто-нибудь победит со счетом 4:3, а кто, пусть они сами решают, — сказал он.

Нападающего столичного футбольного клуба «Локомотив» и бывшего игрока «Спартака» и «Зенит» Артема Дзюбу ранее дисквалифицировали на два матча условно и оштрафовали на 50 тысяч рублей за угрозы в адрес журналиста Виталия Бородина. В выходные спортсмен пообещал репортеру «засунуть ему телефон в одно место», если тот от него не отойдет.

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц отметил, что в минувшем сезоне спортсмен уже оказывался в похожей ситуации, однако последствий удалось избежать. Он рассказал, что в 2022 году Дзюбу от журналиста оградил охранник. Этим журналистом тоже был Бородин, отметил Григорьянц.