Дзюбу наказали за угрозы в адрес журналиста Дзюбу дисквалифицировали на два матча и оштрафовали из-за угроз журналисту

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Артём Дзюба

Нападающего столичного футбольного клуба «Локомотив» Артема Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно и оштрафовали на 50 тысяч рублей за угрозы в адрес журналиста Виталия Бородина, сообщил РИА Новости галва Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц. На выходных спортсмен пообещал репортеру «засунуть ему телефон в одно место», если тот от него не отойдет.

Дзюба признал, что он не сдержался и высказался в адрес журналиста. Дисквалификация Дзюбе на два матча условно и штраф 50 тысяч рублей. Испытательный срок — до конца сезона. Дзюба может обжаловать штраф. Дзюба не хотел, чтобы это все видели и слышали его дети, поэтому так высказался, — сказал Григорьянц.

Он добавил, что инцидент рассматривался в формате видеоконференции: журналист присутствовал на заседании лично, а Дзюба — онлайн, поскольку простудился.

Григорьянц отметил, что в минувшем сезоне спортсмен уже оказывался в похожей ситуации, однако последствий удалось избежать. Он рассказал, что в 2022 году Дзюбу от журналиста оградил охранник. Этим журналистом был Бородин, отметил Григорьянц.