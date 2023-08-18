Тренер Непомнящий дал прогноз на предстоящий матч Спартак-Зенит Тренер Непомнящий: команды «Спартак» и «Зенит» на данный момент равны

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Матч «Спартак» Москва — «Зенит» Санкт-Петербург, который должен состояться 20 августа, обещает быть интересным и захватывающим, сказал в беседе с NEWS.ru тренер по футболу Валерий Непомнящий. Он предположил, что голы забьют обе команды, но победителя встречи назвать затруднился.

Единственное, что можно сказать, — я жду захватывающей, интересной игры. Надеюсь, что забивать будут обе команды, а вот кто выиграет — не поддается никаким прогнозам. У меня нет фаворитов, обе команды стараются играть на уровне, в атакующий футбол, который мне нравится и поэтому я с уважением отношусь к обоим, — сказал Непомнящий.

По мнению тренера, «Спартак» и «Зенит» сегодня равны. Петербургская команда испытывала некоторые трудности, которые обусловлены изменениями в составе, отметил он. Однако у нее было время подготовиться к матчу.

«Спартак» в принципе трудно прогнозируем, это команда с особым темпераментом, характером, и от них неизвестно чего ждать, — заключил Непомнящий.

Матч «Спартак — Зенит» пройдет в рамках пятого тура чемпионата России по футболу. Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что ожидает «много голов» от этой игры. Он предсказал, что матч может закончиться со счетом 4:3, но при этом не назвал возможного победителя.