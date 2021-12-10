Дайте Рую поработать: почему увольнять тренера «Спартака» сейчас глупо

Согласно нескольким инсайдам из авторитетных источников, главный тренер «Спартака» Руй Витория уже может упаковывать вещи в Португалию. 15 декабря, а может еще раньше, с ним официально распрощаются, представив в качестве преемника очень сомнительную кандидатуру. Называем причины, по которым португальцу нужно продолжить работу со «Спартаком».

Результат

Глядя на девятое место красно-белых в РПЛ, появляется желание вызвать автору доктора, но тут речь всё же идёт о Лиге Европы. Москвичи выступили в ней без преувеличения феноменально. После домашнего поражения от «Легии» в первом туре казалось, что красно-белые замахнутся на легендарные ноль очков и 1:18 по разнице мячей из сезона-2002/2003 Лиги чемпионов, но феникс возродился из пепла.

В следующем туре команда на выезде победила лидера серии А «Наполи», а затем взяла одно очко в двух встречах с не последней командой АПЛ «Лестером». После этого последовала домашняя игра с «Наполи», где в первом тайме подопечные Руя Витории натурально были сильнее соперника по игре и забили два мяча. Этого хватило для победы, которая увеличила шансы москвичей на плей-офф.

Путевка туда была добыта в неоднозначной выездной игре с «Легией», где москвичи большую часть встречи вели в счёте и контролировали ход матча, но в концовке придумали себе проблемы. Их героически решил вратарь Александр Селихов, отразивший пенальти. По итогам «Спартак» набрал десять очков и стал первым (!!!) в тяжелейшей группе. В нынешние смутные для российского клубного футбола времена это грандиозное достижение.

Не всё безнадёжно и в чемпионате России. После 17 туров недостижимыми стали первое и второе места, но за бронзу побороться всё еще реально. От «Краснодара» и «Сочи» команду отделяет всего пять очков, причем с последними красно-белые играют в заключительном перед зимней паузой туре.

Руй Витория Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Странный преемник

Прежде чем принимать взвешенное, а не импульсивное решение об отставке главного тренера, сначала ему, как правило, подбирают достойного преемника. У болельщиков «Спартака» было бы меньше вопросов, окажись им Массимо Каррера или Доменико Тедеско. Понятным было бы и приглашение дорогого титулованного иностранца, однако в Москву, кажется, едет очередной ноунейм.

Паоло Ваноли, которого уже чуть ли не объявили новым главным тренером, был не последним итальянским футболистом, вызывался в сборную, но в тренерской профессии звездой пока не стал. Более того, он никогда не работал самостоятельно с профессиональными клубами! Главным тренером специалист был только в юношеских сборных Италии, а затем входил в тренерский штаб Антонио Конте на разных местах его работы.

Конечно, роль помощника такого специалиста очень статусная, сам Ваноли может быть очень крутым и талантливым тренером, но сейчас его приглашение в «Спартак» выглядит экспериментом. Не понятно, как тренер без опыта будет резко менять ситуацию в команде к лучшему. Да, один раз при Массимо Каррере это сработало, но те события являются скорее исключением, подтверждающим правило.

Эмоциональный фон

Кажется, Руй очень позитивный человек, который обладает навыками психолога. Он не конфликтует с руководством и игроками, сдержанно критикует судей и, в целом, ведёт себя очень достойно. Судя по видеороликам из расположения команды, он создал в коллективе хорошую атмосферу. И это несмотря на то, как клуб лихорадит. Показателен момент с голом Квинси Промеса в матче с «Ахматом». Голландец побежал его отмечать, прыгнув в объятия к Витории.

Сейчас «Спартак» провёл серию удачных матчей. Да да, для нынешнего состояния команды два матча — уже серия, а в игре с «Сочи» может вполне случиться и третий. Убирать тренера на таком подъёме просто глупо. Болельщики, если руководство конечно хоть как-то интересует их мнение, в общей массе настроены к Витории положительно. Его замену, особенно на Ваноли, они воспримут в штыки.

Фактор времени

Многие заслуженные российские тренеры сетуют на то, что в современном мире специалистам совсем не дают времени на строительство команды. Особенно это-касается ведущих клубов страны. В «Спартаке» Руй всего полгода, причем местами команда демонстрирует яркий футбол. То есть коллектив способен нормально играть, но почему-то не показывает этого стабильно. Зимний перерыв просто создан для продолжения адаптации Витории.

Ваноли же опять начнёт все с чистого листа. Ему придётся знакомиться с игроками, особенностями российского футбола и снова брать время на раскачку. Не логичнее ли дать Витории, который уже с головой погружён в команду, доработать хотя бы до конца сезона?

Хотя взывания к логике в случае с руководством «Спартака» кажутся бессмысленными. Решения тут зачастую принимаются по никому неизвестным законам. Даже капитан красно-белых Георгий Джикия это отметил. После второго матча с «Легией» он заявил, что не удивится отставке Витории, так как давно находится в «Спартаке».