Бышовец: у такого «Локомотива» есть шансы продолжить борьбу в еврокубках

https://static.news.ru/photo/e21eb832-1891-11eb-b22f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший тренер футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Бышовец расстроился из-за поражения столичной команды в матче Лиги чемпионов против «Баварии» со счётом 1:2.

По игре осталось очень хорошее впечатление, я думаю, что за последние годы выступления в Лиге чемпионов это их лучший матч. Очень важно, что ребята показали великолепную игру против соперника, который имел очень много преимуществ и по уровню, и по статусу. У «Локомотива» была хорошая возможность не проиграть, они активно действовали на контратаках. Жаль, что не удалось добиться результата, — сказал Бышовец корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, несмотря на ошибку нападающего Зе Луиша, когда он вовремя не отдал пас Рифату Жемалетдинову и упустил возможность изменить счёт, форвард стал лучшим игроком встречи.

Зе Луиш, конечно, показал свой класс. Он, конечно, в одном моменте очень неправильно себя повёл, когда не передал пас, и команда не смогла реализовать стопроцентный момент. Не нужно было брать на себя инициативу. Но это было полное преображение после матча с «Ротором». Думаю, можно говорить, что у такого «Локомотива» остаются хорошие шансы для того, чтобы продолжить выступление в еврокубках, — заключил он.

Ранее актёр и болельщик футбольного клуба «Локомотив» Валерий Баринов признался, что не ожидал хорошей игры от «железнодорожников», писал NEWS.ru.