Баринов не ожидал такой игры от «Локомотива» против «Баварии»

https://static.news.ru/photo/3ee7e55a-188f-11eb-9dfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fcbayern

Актёр и болельщик футбольного клуба «Локомотив» Валерий Баринов прокомментировал поражение «железнодорожников» во втором матче группового этапа Лиги чемпионов мюнхенской «Баварии» со счётом 1:2.

Это была игра равных соперников. Честно говоря, я не ожидал от «Локомотива» такого. Обидно, конечно, что команда не смогла использовать несколько замечательных моментов, — сказал Баринов корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, лучшим в этой игре стал полузащитник Антон Миранчук.

Да, Зе Луиш был хорош, но всё-таки Миранчук выглядел волшебно. Игнатьев также неплохо играл. Все старались, никому нельзя предъявить претензий. Но Антон просто замечателен. Когда брат ушёл, он по-настоящему начал раскрываться. Пока, правда, команда вообще никакая, но тут сыграли очень неплохо, — добавил он.

Однако, по словам актёра, мюнхенцы просто не раскрыли весь свой потенциал, не ожидая такого напора от столичной команды.

Я думаю «Бавария» до конца не включилась, у них тоже не очень простой график. Но мы не увидели феерии, и виноват в этом «Локомотив». Это был футбол, который принёс удовольствие! Но поражение было запланировано. Если бы они сыграли вничью, то это было бы чудо. Гол, конечно, второй был забит по-баварски, буднично (смеётся). Но «красно-зелёные» продолжали атаковать до самого конца. Я думал, «Бавария» уйдёт в защиту и выстроит автобус, но получился квадроцикл. Это удивительно! — заключил он.

Как сообщал NEWS.ru, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимал «Баварию». Встреча завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 2:1.