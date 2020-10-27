«Бавария» обыграла «Локомотив»

https://static.news.ru/photo/88dca4d2-1891-11eb-9906-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fcbayern

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимал «Баварию». Встреча завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 2:1.

На 13-й минуте встречи счёт открыл полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка. Во втором тайме, на 70-й минуте, хавбек московского «Локомотива» Антон Миранчук сравнял счёт. Через 9 минут полузащитник Йозуа Киммих вновь вывел немецкую команду вперёд.

«Бавария» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов сезона-2020/21. «Локомотив» (1) — на 2-м месте.

Как писал NEWS.ru, «Локомотив» сыграл с австрийским «Зальцбургом» в матче первого тура Лиги чемпионов — 2:2.

У хозяев голы забили Доминик Собослаи (45) и Златко Юнузович (50). В составе «Локомотива» отличились Эдер (19-я минута) и Виталий Лисакович (75).

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на ничью. По его словам, «Зальцбург» должны были ослабить игроки, переболевшие коронавирусом. Но этого не было видно, как и игры «красно-зелёных».